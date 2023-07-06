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    «Охотиться за ними — это очень долго». Крупному грузоперевозчику из Петербурга пригрозили банкротством за долг в 68 миллионов

    1961
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    Фото: Алексей Смагин/«Коммерсантъ»
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    Ленинградская компания «Техцентры Сотранс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника — петербургской транспортно-логистической компании, ООО «Монополия», запись об этом опубликована 6 июля на «Федресурсе».

    «На момент подачи данного уведомления должник не производил добровольные выплаты по исполнительному листу», — говорится в тексте сообщения.

    Как выяснила «Фонтанка», долг ООО «Монополия» в 68,7 миллиона рублей перед «Техцентры Сотранс» тянется с 2019 года: 13,7 миллиона рублей транспортная компания задолжала за сервисное обслуживание и ремонт грузовых автомобилей, еще 55,02 миллиона составила неустойка за просрочку платежа, рассчитанная по условиям договора.

    В августе 2019-го компания «Техцентры Сотранс» потребовала от «Монополии» погасить задолженность, но так и не дождавшись платежей, приняла решение обратиться в арбитраж. Тянувшееся почти четыре года разбирательство завершилось в январе 2023-го в пользу «Техцентры Сотранс». Суд принял решение взыскать с ООО «Монополия» задолженность в полном объеме: 13,7 миллиона рублей долга за услуги и 55,02 миллиона неустойки. Тем не менее добровольно погашать долг транспортная компания так и не стала.

    — С них принудительно взыскали по исполнительному листу примерно 560 тысяч, это 1% от всей массы долга, причем принудительно, с их стороны никакой доброй воли нет. Поэтому решили подать иск о банкротстве, — рассказал «Фонтанке» представитель компании «Техцентры Сотранс».

    Общество с ограниченной ответственностью «Монополия» предоставляет услуги по грузоперевозкам и входит в одноименную транспортно-логистическую группу АО «Монополия», которой владеет кипрская Glazifer Limited, подконтрольная главе ее совета директоров Илье Дмитриеву и гендиректору группы Екатерине Михайловой, а также Acmero Capital Симана Поваренкина и Baring Vostok.

    В 2022 году, при выручке 8,4 миллиарда рублей, ООО «Монополия» заработало 3,7 миллиона чистой прибыли, следует из данных ресурса СПАРК-Интерфакс, стоимость ее активов на конец года составила 8,6 миллиарда рублей.

    По данным рейтинга «Надежный перевозчик-2023», «Монополия» заняла первое место в своей категории. Впрочем, на сайте группы уточняется, что речь идет о связанной компании «Монополия.онлайн» с годовым оборотом в 32 миллиарда рублей.

    Для того, чтобы рассчитаться с долгом, у ООО «Монополия» есть две недели.

    — Охотиться за ними, стоять на большой дороге, чтобы приставы у них машины отнимали, это очень долго. По закону с момента публикации на «Федресурсе» мы обязаны выждать 15 календарных дней, после чего обратимся в суд, — сообщил «Фонтанке» представитель «Техцентры Сотранс».

    «Нет каких-либо реальных оснований для признания компании банкротом. Намерение обратиться с таким заявлением может быть связано с текущим спором между ООО «Монополия» и ООО «Техцентры СОТРАНС» о взыскании задолженности. Вынесенные судебные акты по данному спору мы считаем неправомерными и намерены обжаловать их в Верховном суде. Вместе с тем какие-либо препятствия для исполнения вступившего в законную силу судебного акта отсутствуют», — заявили в пресс-службе ГК «Монополия».

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: Алексей Смагин/«Коммерсантъ»

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