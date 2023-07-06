Фура поймала трамвай на перекрестке Расстанной и Камчатской. От удара он слетел с тележки

Авария с участием трамвая и грузовика собрала плотный затор во Фрунзенском районе Петербурга 6 июля. Затруднен проезд через перекресток.
На пересечении Расстанной, Камчатской и Днепропетровской улиц столкнулись фура Scania и трамвай, сообщают очевидец Игорь в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото с места аварии видно, что от удара о прицеп грузовика вагон сорвало с колесной тележки.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что ехавший в попутном направлении автомобиль не предоставил преимущество трамваю, который поворачивал налево. Пассажиры электротранспорта в ДТП не пострадали. Кондуктор после осмотра медиков от госптализации отказался.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке сильно затруднено. Особенно плотные заторы собрались на Расстанной от Воронежской улицы и на Камчатской со стороны Касимовской улицы.