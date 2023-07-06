Таможенники в Бурачках нашли в машине украинца повод для уголовного дела

Псковские таможенники на посту МАПП Бурачки нашли в машине украинца боеприпасы и снаряжение для наблюдения. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ФТС России.



В декларации гражданин указал сведения только о личных вещах. Однако во время осмотра машины сотрудники таможни обнаружили украинский револьвер «Сафари», 28 патронов к нему, турецкую пневматическую винтовку, 75 патронов, оптический прицел, различные видеокамеры и другие устройства.