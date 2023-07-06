Таможенники в Бурачках нашли в машине украинца повод для уголовного дела

Псковские таможенники на посту МАПП Бурачки нашли в машине украинца боеприпасы и снаряжение для наблюдения. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ФТС России.
В декларации гражданин указал сведения только о личных вещах. Однако во время осмотра машины сотрудники таможни обнаружили украинский револьвер «Сафари», 28 патронов к нему, турецкую пневматическую винтовку, 75 патронов, оптический прицел, различные видеокамеры и другие устройства.
«Кроме того, среди незадекларированного товара обнаружены старинные столовые ложки и фотоаппарат. Для определения их исторической и культурной ценности назначена экспертиза», — рассказали в ФТС РФ.
Все незадекларированные товары изъяты, украинец, проживающий в Чехии, арестован и помещен в СИЗО, в отношении него возбуждено дело о контрабанде боеприпасов. По факту недостоверного декларирования составлен протокол.