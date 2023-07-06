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    Компания GloraX приобрела 9,5 га земли в Новоселье под новый проект. Инвестиции составят 10 млрд рублей

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    Федеральный девелопер GloraX приобрел земельный участок площадью 9,5 га под строительство жилого проекта в Новоселье Ленинградской области. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 10 млрд рублей.

    На территории планируют построить 6 жилых корпусов переменной высоты — от 6 до 12 этажей. Начать строительство и продажи квартир планируют в этом году, а завершение проекта намечено на 2025 год.

    Как сообщил Дмитрий Кашинский, операционный директор GloraX, фокус девелоперов сместился в Ленобласть, так как здесь много интересных площадок для масштабной застройки. В разработке у компании еще несколько площадок в Ленобласти, о которых подробнее сообщат к концу года.

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