ГК ПСК получит 22 млрд рублей проектного финансирования на жилой квартал с детскими садами и школой

ГК ПСК открыла кредитную линию в банке «Открытие» — размер проектного финансирования банка составит 22 млрд рублей. Как сообщают в ГК ПСК, деньги пойдут на строительство крупного жилого квартала на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе на площади 24,9 га.



Как отметил владелец ГК ПСК Максим Штерн, структура сделки с таким значительным расширением кредитного лимита требует сложной финансовой экспертизы.

Жилой квартал будут строить в три очереди и планируют завершить в 2026 году. Жилая застройка высотой пять этажей и площадью 137 тыс. кв. м займет 14,5 га. Кроме жилья здесь построят два детских сада по 440 мест и школу на 825 мест с собственным стадионом. Еще 9,5 га займет благоустройство.