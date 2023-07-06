    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, ю-з

    763мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.34eur98.41

    ГК ПСК получит 22 млрд рублей проектного финансирования на жилой квартал с детскими садами и школой

    401
    обсудить

    ГК ПСК открыла кредитную линию в банке «Открытие» — размер проектного финансирования банка составит 22 млрд рублей. Как сообщают в ГК ПСК, деньги пойдут на строительство крупного жилого квартала на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе на площади 24,9 га.

    Как отметил владелец ГК ПСК Максим Штерн, структура сделки с таким значительным расширением кредитного лимита требует сложной финансовой экспертизы.

    Жилой квартал будут строить в три очереди и планируют завершить в 2026 году. Жилая застройка высотой пять этажей и площадью 137 тыс. кв. м займет 14,5 га. Кроме жилья здесь построят два детских сада по 440 мест и школу на 825 мест с собственным стадионом. Еще 9,5 га займет благоустройство.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close