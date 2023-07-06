Россиян с измененными именами и датами рождения нашли в сборной Сирии на Арабских играх. Теперь они все отрицают

Фото: скриншот видео /youtube.com/ArabSportsGamesAlgeria2023 Поделиться Поделиться





Сразу несколько россиян из разных видов спорта неожиданно оказались заявлены за сборную Сирии на Арабских играх. Пикантность ситуации добавило то, что у многих изменены имена и даты рождения, а официальных данных о смене гражданства нет. Отдел спорта «Фонтанки» — о самой странной спортивной истории месяца.



Что случилось

Бывший член сборной команды России по конькобежному спорту Сергей Лисин в своем телеграм-канале «Голый спорт» заметил странное: в заявке сборной Сирии на Панарабских играх оказались несколько россиян с измененными именами и датами рождения. При этом многие пока еще официально числятся в составе национальной команды России. Вот они.



Бадминтон: Дарья Джеджула (в официальной заявке сборной Сирии указана как Dasha Dhedhula) — дата рождения изменена с 19.11.1995 на 19.11.1999, на сайте международной федерации считается российской спортсменкой, числится в резерве основного состава сборной РФ.



Велоспорт: Татьяна Малькова (указана как Tatia Malko) еще в конце июня участвовала в первенстве России; Дарья Малькова (указана как Darie Malko, дата рождения изменена с 16.11.2000 на 05.07.2001) также в июне участвовала во взрослом чемпионате России. Информации о смене спортивного гражданства этих гонщиц нет, обе указаны в списках кандидатов в сборные РФ.

Легкая атлетика: Карина Полудкина (указана как Karina Polud) — для международной федерации она официально числится российским спортсменом, буквально на днях на юниорском первенстве России стала третьей в метании копья.



Плавание: Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine) — официально числится в списках кандидатов в сборные РФ.

В то же время по двум спортсменкам есть официальная информация о переходе в сборную Сирии. Это дзюдоистка Милана Мугу (указана как Milana Mrad) и гимнастка Александра Максимова (указана как Aleksandra Maksimova).

«Так как немыслимо представить, что кто-то заранее договорился с международными федерациями бадминтона, водных видов, велоспорта и легкой атлетики (особенно с последними), что российские спортсмены могут без официальной смены национальности выступать за Сирию, да еще и с измененными датами рождения, нас ждет адовый скандал», — написал Лисин.



Как это объяснили

История для всех оказалась очень неожиданной.

«Мы сами в шоке от этой информации и сейчас пытаемся выяснить, что случилось, — цитирует Sports.ru старшего тренера сборной России по велоспорту Сергея Ковпанца. — Как сестры Мальковы оказались в Сирии, да еще и с искаженным вариантом фамилии и даты рождения, — я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России. Пытались с ними связаться, но ни спортсменки, ни их отец-тренер на связь не выходят».

Понятно, что речь идет о дружественной стране, но так переходы не делаются. Это какая-то авантюра.



С такими же эмоциями отреагировал на новость старший тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

— Как Насте Сорокиной удалось попасть в Сирию — понятия не имею, — заявил он. — Но даже если она каким-то образом все действительно оформила и ушла, я не против. Наша сборная ничего не потеряла.

Сама Сорокина в эфире «Матч ТВ» заявила, что действительно получила приглашение на Арабские игры, но это было в частном порядке.

«Там были хорошие условия, что мне оплатят перелет, отель — так и есть, что я смогу тренироваться на шоссе. Мне нужно было подкатать местных девочек для этих Игр как спарринг‑партнеру. Я подумала: «Почему нет?» Конечно, гражданство я менять не собираюсь и не собиралась участвовать в Панарабских играх, а также ехать в Алжир. Я возвращаюсь в Россию, у меня скоро чемпионат России на треке», — объяснила Малькова.



Всероссийская федерация легкой атлетики отметила, что, несмотря на наличие в заявке сборной Сирии Карины Полудкиной, ее не было в числе участниц соревнований по метанию копья в Алжире.



«Она три дня назад выступала в Екатеринбурге на юниорском первенстве страны, где выиграла бронзовую медаль, и не имела даже теоретической возможности вылететь в Алжир. По непроверенной информации, спортсменке были предложены неплохие деньги за переход в другую страну, на что Карина ответила категорическом отказом. Сейчас она находится в Краснодаре», — цитирует главного тренера сборной России Руслана Мащенко ТАСС.

По поводу одной из двух официально сменивших спортивное гражданство — гимнастки Александры Максимовой — ее тренер Алексей Богданов в телеграм-канале Сергея Лисина заявил, что это было сделано после запроса о помощи в развитии спортивной гимнастики со стороны сирийцев.



«Так как Александра не претендует на попадание в состав сборной России, мы приняли решение реализовать эту просьбу о помощи предложенным способом. Александра продолжает тренироваться и выступать внутри России, с возможностью разово выехать и выступить за сборную Сирии за рубежом», — рассказал тренер.

Что дальше

В Министерстве спорта попытались оперативно замять ситуацию.

«В связи с появившейся в СМИ информацией об участии ряда российских спортсменов в качестве членов сборной команды Сирии в 13-х Панарабских играх в Алжире Минспорт России сообщает официально: в числе указанных спортсменов Милана Мугу (дзюдо) и Александра Максимова (спортивная гимнастика) официально представляют сборную команду Сирии, в утвержденных списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2023 год не числятся. По остальным спортсменам информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности. Указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участие в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства», — официально заявили в ведомстве.



Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала также заявил, что в составе сирийской сборной в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца.



Казалось бы, конец истории. Однако ответ на вопрос, каким образом тогда в заявке оказались россияне, да еще с измененными данными, остается открытым, потому что для этого нужно, чтобы кто-то официально подал документы на спортсмена. В конце концов Арабские игры — это официальные соревнования, проводимые Союзом национальных олимпийских комитетов арабских стран. И случайностей на таком уровне не бывает.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

