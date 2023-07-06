Глава наблюдательного совета Мосбиржи предложил разморозить пенсионные накопления

Снять заморозку с пенсионных накоплений предложил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, сообщает корреспондент «Фонтанки». Об этом Швецов заявил 6 июля на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.



Он отметил, что «у бюджета всегда не хватает денег», но решение снять разморозку 2014 года он считает правильным.



«Если приоритет – трансформация экономики, и без финансового сектора трансформация невозможна, то можно было бы снять эту заморозку», – подчеркнул Сергей Швецов (цитата по ТАСС).

