Глава наблюдательного совета Мосбиржи предложил разморозить пенсионные накопления

Снять заморозку с пенсионных накоплений предложил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, сообщает корреспондент «Фонтанки». Об этом Швецов заявил 6 июля на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
Он отметил, что «у бюджета всегда не хватает денег», но решение снять разморозку 2014 года он считает правильным.
«Если приоритет – трансформация экономики, и без финансового сектора трансформация невозможна, то можно было бы снять эту заморозку», – подчеркнул Сергей Швецов (цитата по ТАСС).
С зарплаты работника 22% работодатели направляют в ПФР в качестве страховых взносов, из них 16% идут на страховую пенсию, еще 6% формируют накопительную часть. В 2014 году Госдума заморозила формирование накопительной части пенсии, заморозка неоднократно продлевалась. На протяжении восьми последних лет весь взнос направляется на страховую пенсию работника. Все, что было накоплено до 2014 года, сохранилось. Выплаты с накоплений россияне могут получать после выхода на пенсию.