Раскрываем секрет слюней на траве. Вы готовы полюбоваться теми, кто сидит внутри?

Вы замечали на траве белые пенистые комочки? Кто-то считает, что это слюна гадюки или зайца или что это сок самого растения. На самом деле этот «снежок» с секретом. Что у него внутри, рассказывает 6 июля петербургский биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». Фотографии сделаны во Всеволожском районе Ленинградской области.



Пенный комочек это гнездо личинки насекомого — пенницы слюнявой, которую еще называют слюнявицей обыкновенной (Philaenus spumarius). Самка осенью откладывает яйца на стебли растений, у основания листьев, а весной из них появляются личинки. Они питаются соком растения и выделяют жидкость с муцинами — веществами, придающими клейкость и тягучесть. На пену она становится похожа из-за воздуха. Личинки вдувают в жидкость воздух через отверстия по бокам брюшка — дыхальца.



«Любопытный факт: в настоящее время муцин, выделяемый, в частности, улиткой, используется в косметологии как средство для омоложения кожи! Как известно, в организме человека первой начинает стареть именно кожа — так что «слюна» пенницы может претендовать на звание "эликсира вечной молодости"», — отмечает Павел Глазков.

