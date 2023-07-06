Ученый расскажет, каким изображениям из космоса не стоит верить

В интернете можно увидеть изображения экзопланет — планет в других звездных системах. Но как это возможно, если мы знаем в основном только их размер и массу? Если поискать в интернете фото Меркурия — увидите и скучную серую планету, и разноцветную, сияющую, как новогодняя игрушка. Никакого обмана нет, хотя с изображением изрядно поработали. Просто наше зрение недостаточно совершенно, чтобы улавливать определенные контрасты. И нарядным Меркурий представлен не для красоты, а для дела — чтобы понять, какие там геологические породы. В то же время есть небесные тела, которым никакого фотошопа и световых фильтров не надо: наш глаз способен увидеть все их цветное великолепие. Сфотографировать нашу галактику Млечный путь затруднительно: «селфи» не сделаешь. Однако изображения галактики есть, причем каждые 5–10 лет они немного меняются. А то, как выглядит ближайшая к нам из крупных галактик, Туманность Андромеды, зависит от телескопа, в который на нее смотрят и снимают.

