    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.34eur98.41

    Наука

    Ученый расскажет, каким изображениям из космоса не стоит верить

    384
    обсудить

    В фантастических фильмах, книгах, журналах, на сайтах мы видим захватывающие дух изображения космоса. Но действительно ли в космосе такой «фестиваль красок»? 11 июля в лектории «Архэ» об этом расскажет лауреат премии «Просветитель» Владимир Сурдин. 16+

    туманность Лагуна
    туманность ЛагунаФото: wikipedia.org
    ПоделитьсяПоделиться

    В интернете можно увидеть изображения экзопланет — планет в других звездных системах. Но как это возможно, если мы знаем в основном только их размер и массу? Если поискать в интернете фото Меркурия — увидите и скучную серую планету, и разноцветную, сияющую, как новогодняя игрушка. Никакого обмана нет, хотя с изображением изрядно поработали. Просто наше зрение недостаточно совершенно, чтобы улавливать определенные контрасты. И нарядным Меркурий представлен не для красоты, а для дела — чтобы понять, какие там геологические породы. В то же время есть небесные тела, которым никакого фотошопа и световых фильтров не надо: наш глаз способен увидеть все их цветное великолепие. Сфотографировать нашу галактику Млечный путь затруднительно: «селфи» не сделаешь. Однако изображения галактики есть, причем каждые 5–10 лет они немного меняются. А то, как выглядит ближайшая к нам из крупных галактик, Туманность Андромеды, зависит от телескопа, в который на нее смотрят и снимают.

    11 июля астроном Владимир Сурдин, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ, расскажет, «Можно ли верить изображениям из космоса?» — так лекция и называется. Любуемся невероятными картинками из космоса в Центре «Архэ» в Петербурге (наб. Фонтанки, д. 15, здание РХГА). Подробности на странице «Архэ» во «ВКонтакте». Начало в 19:30.

    Александра Шеромова

    туманность Лагуна
    туманность ЛагунаФото: wikipedia.org

    По теме

    КосмоснимкиКосмос
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close