Подержанные авто против новых «китайцев»: выдача автокредитов в Петербурге выросла в 2,5 раза

В Санкт-Петербурге за полгода оформили 4,6 тыс. автокредитов на 6,5 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей того же прошлогоднего периода и на 35% − рекордного 2021 года — такие данные приводит ВТБ. Клиенты банка в целом по стране оформили 53,8 тысяч автокредитов на 66 млрд рублей, это в 2,5 раза выше результата первого полугодия 2022 года и на 42% больше, чем в 2021 году.
По оценке ВТБ, пик выдачи пришелся на второй квартал, за апрель-июнь в банке оформили около 3 тыс. автокредитов суммарно на 4,3 млрд рублей. Средняя сумма автокредита с начала года увеличилась на 5% и достигла 1,4 млн рублей. В кредитных продажах продолжает расти доля подержанных автомобилей — к июню она превысила половину в объеме выдач, увеличившись с 43% в начале года на 8 п.п.
Самыми популярными автомарками у петербургских заемщиков стали Lada и китайский Haval, на каждую приходится по 10% выданных за полгода автокредитов. В тройку лидеров также вошли Changan и Omoda с долей по 7% и Kia с долей в выдачах 5%. Всего же по России выдали автокредитов на рекордные 600 млрд рублей в сумме.
— Сегмент автокредитования уверенно растет, мы фиксируем рекордные показатели как в целом на рынке, так и в продажах банка, − отметил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Автодилеры расширяют ассортимент новыми интересными брендами КНР, а также активно осваивают рынок автомобилей с пробегом. Ставки по кредитам сохраняются на стабильном уровне, что позволяет не откладывать покупку собственного автомобиля.