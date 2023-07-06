Подержанные авто против новых «китайцев»: выдача автокредитов в Петербурге выросла в 2,5 раза

В Санкт-Петербурге за полгода оформили 4,6 тыс. автокредитов на 6,5 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей того же прошлогоднего периода и на 35% − рекордного 2021 года — такие данные приводит ВТБ. Клиенты банка в целом по стране оформили 53,8 тысяч автокредитов на 66 млрд рублей, это в 2,5 раза выше результата первого полугодия 2022 года и на 42% больше, чем в 2021 году.



По оценке ВТБ, пик выдачи пришелся на второй квартал, за апрель-июнь в банке оформили около 3 тыс. автокредитов суммарно на 4,3 млрд рублей. Средняя сумма автокредита с начала года увеличилась на 5% и достигла 1,4 млн рублей. В кредитных продажах продолжает расти доля подержанных автомобилей — к июню она превысила половину в объеме выдач, увеличившись с 43% в начале года на 8 п.п.