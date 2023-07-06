    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.34eur98.41

    Он был немногословен. Издание 47news пообщалось с петербуржцем из паспорта Пригожина

    2574
    5 комментариев

    Издание 47news в четверг, 6 июля, связалось с петербуржцем, чьи данные оказались в паспорте с фотографией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Журналисты узнали, чем он занимается.

    Фотографии одного из паспортов, найденных при обысках на объектах Евгения Пригожина, оказались в распоряжении 47news. В документе он назван Дмитрием Исааковичем Г.

    Фото: 47news.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Такой человек существует и прописан в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Корни у него, пишет издание, из Эстонии. Мужчина, предположительно, зарабатывает на жизнь, работая инструктором по вождению.

    «47news связался с Дмитрием Исааковичем. К беседе он был явно не расположен, что неудивительно — за короткий срок петербуржец стал очень известен», — сказано в публикации.

    — Даже не представляю, понятия не имею, — ответил собеседник.

    — Вы можете предположить, каким образом ваши данные оказались в паспорте с фотографией Евгения Пригожина? — спросил журналист.

    Мужчина не ответил на вопрос о том, когда он, например, менял паспорт, а затем попрощался.

    Фото: 47news.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Евгений Пригожин
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость06 Июл 2023 в 13:40
    )(УЛИ там говорить?!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close