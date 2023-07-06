Он был немногословен. Издание 47news пообщалось с петербуржцем из паспорта Пригожина

Издание 47news в четверг, 6 июля, связалось с петербуржцем, чьи данные оказались в паспорте с фотографией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Журналисты узнали, чем он занимается.

Фотографии одного из паспортов, найденных при обысках на объектах Евгения Пригожина, оказались в распоряжении 47news. В документе он назван Дмитрием Исааковичем Г.

Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться





Такой человек существует и прописан в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Корни у него, пишет издание, из Эстонии. Мужчина, предположительно, зарабатывает на жизнь, работая инструктором по вождению.



«47news связался с Дмитрием Исааковичем. К беседе он был явно не расположен, что неудивительно — за короткий срок петербуржец стал очень известен», — сказано в публикации.

— Даже не представляю, понятия не имею, — ответил собеседник.

— Вы можете предположить, каким образом ваши данные оказались в паспорте с фотографией Евгения Пригожина? — спросил журналист.

Мужчина не ответил на вопрос о том, когда он, например, менял паспорт, а затем попрощался.

