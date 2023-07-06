Таксист попытался изнасиловать финалистку конкурса «Миссис Сибирь — 2016»

В Новосибирске задержали 24-летнего иностранца за попытку изнасилования девушки в автомобиле такси. Ею оказалась финалистка конкурса «Миссис Сибирь — 2016». Об этом в среду, 5 июля, сообщило СК по Новосибирской области.
Как говорится в публикации ведомства, обвиняемый находился с девушкой в салоне автомобиля и попытался изнасиловать ее, применяя насилие. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование).
Местное издание NGS.RU уточняет, что пострадавшей оказалась многодетная мать, дизайнер, стилист и финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016» Виктория Головко.
По словам женщины, она вместе с мужем отмечала день рождения в одном из ресторанов города, около пяти утра он вызвал супруге такси и отправил ее домой. Таксист довез женщину до дома, остановился у подъезда, а когда она замешкалась, доставая ключи от квартиры, набросился на нее.
«Он сел на меня, на колени, и стал пытаться с меня снимать белье. Залез под платье, порвал его в итоге. Я, конечно, сопротивлялась как могла <…> Он затыкал мне рот — разбил губу», — рассказала Виктория.
В какой-то момент водитель отпустил женщину, не получив желаемое, и перелез на водительское сиденье.
«Уже потом в полиции по видео с камер на доме стало понятно, что мужчина увидел подъезжающую сзади другую машину. Возможно, это испугало его», — говорится в публикации NGS.RU.