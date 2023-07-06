В Госдуме хотят штрафовать водителей и отбирать права за опасную езду

Депутаты от ЛДПР 6 июля намерены внести в Госдуму РФ законопроект о наказании за опасную езду на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по труду Ярослава Нилова.



Суть новеллы — установление штрафа в 5 тысяч рублей за умышленное опасное вождение на дороге. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 23.1 части 1 КоАП РФ.



Авторы проекта предлагают за повторное нарушение штрафовать авто-хулиганов на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. А самых упорных рецидивистов лишать прав на срок до одного года.

