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    В Госдуме хотят штрафовать водителей и отбирать права за опасную езду

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    3 комментария

    Депутаты от ЛДПР 6 июля намерены внести в Госдуму РФ законопроект о наказании за опасную езду на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по труду Ярослава Нилова.

    Суть новеллы — установление штрафа в 5 тысяч рублей за умышленное опасное вождение на дороге. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 23.1 части 1 КоАП РФ.

    Авторы проекта предлагают за повторное нарушение штрафовать авто-хулиганов на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. А самых упорных рецидивистов лишать прав на срок до одного года.

    По задумке депутатов, обязательным условием для привлечения водителя к административной ответственности будет фото- или видеофиксация нарушения.

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    Штраф за опасную ездуГосдума РФ
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    Комментарии 3

    Бормен06 Июл 2023 в 01:25
    Таких перевоспитает только пожизненное лишение прав, из-за этих уродов сотни тысяч погибших, надо закон переделать первый раз предупреждение, второй штраф, третий лишение на год, повторное лишать пожизненно
    +1−0
    Alex_D06 Июл 2023 в 01:22
    Депутаты ЛДПР.... Дальше можно не читать. Даже если что-то дельное - не примут, если не от известной партии.
    +0−0
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