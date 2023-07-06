Шестилетней Альфии требуется дорогое лечение, чтобы избежать смертельной меланомы

Альфия родилась с гигантским невусом на спине. Это доброкачественное образование, но оно может в любой момент переродиться в смертельно опасную меланому. Поэтому пятно необходимо как можно скорее удалить. Петербургские специалисты готовы взяться за случай Альфии и гарантируют полное его удаление. Только стоимость лечения огромная.

Альфия добрая, отзывчивая и дружелюбная девочка, не по возрасту ответственная и серьёзная. А ещё талантливая — Альфия с успехом занимается карате. Но при этом её жизнь полна ограничений, даже на занятия любимым единоборством родители отпускают дочку с опаской: у Альфии врождённый гигантский пигментный невус спины — большое чёрное пятно, которое ни при каких обстоятельствах нельзя травмировать, иначе оно может переродиться в рак кожи. Но спровоцировать перерождение может не только травма, а и неизбежное изменение гормонального фона, которое происходит у любого ребёнка по мере его взросления.

Убрать невус пытались несколько раз: Альфия сменила три медицинских учреждения, и в каждом из них была проведена операция по частичному иссечению невуса. К сожалению, результаты операций надежд не оправдали — невус никуда не делся, только теперь к нему добавился ещё и большой рубец на спине девочки.

Родители Альфии стали искать специалистов, способных действительно помочь их дочери. Такие нашлись в Петербурге. В одной из клиник города специализируются на удалении гигантских невусов у детей, причём делают это с применением наименее травматичной технологии. Для Альфии уже составили план лечения, включающий три этапа, в каждом из которых по две операции. В итоге невус будет полностью иссечен. Кроме того, специалисты рассчитывают избавить девочку и от рубцов, оставшихся после предыдущих операций, а это даже больше, чем родители Альфии могли себе представить.

Увы, преградой к немедленному началу лечения стала стоимость — более двух миллионов рублей. Это огромные деньги для семьи Альфии, и без помощи неравнодушных людей девочке точно не справиться. Семья обратилась в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано больше половины от необходимой суммы.



В фонде подчёркивают, что лечение настолько высокого уровня сейчас могут предложить лишь в Петербурге. А удаление невуса это — вопрос здоровья и даже жизни.



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