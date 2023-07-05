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    Пять россиянок заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии. Или нет

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    7 комментариев

    Российские атлеты с альтернативными именами были зарегистрированы на Панарабских играх в качестве членов национальной команды Сирии, сообщил журналист Сергей Лисин в своем Telegram-канале «Голый спорт».

    Среди участников соревнований в списках указаны бадминтонистка Дарья Джеджула (представлена как Dasha Dhedhula), велогонщицы Дарья и Татьяна Мальковы (зарегистрированы как Darie Malko и Tatia Malko), пловчиха Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine) и легкоатлетка Карина Полудкина (указана как Karina Polud).

    Кроме того, в профилях двух спортсменок на официальном сайте соревнований изменены даты рождения: Дарьи Мальковой — с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001 года, и Дарьи Джеджулы — с 19 ноября 1995 года на 19 ноября 1999 года.

    Также на Панарабских играх заявлены гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу (указана как Милана Мрад). Обе спортсменки в профилях на сайтах Международной федерации гимнастики и Международной федерации дзюдо связаны с национальной сборной Сирии.

    «В числе указанных спортсменов Милана Мугу (дзюдо) и Александра Максимова (спортивная гимнастика) официально представляют сборную команду Сирии, в утвержденных списках кандидатов в спортивные сборные команды РФ на 2023 год не числятся. По остальным спортсменам информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности. Указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участие в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства», — цитирует «Матч ТВ» представителя Министерства спорта РФ.

    Добавим, что Панарабские игры проводятся в Алжире.

    В то же время председатель Сирийской федерации спорта Фирас Маала в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что российские атлеты включены в состав национальной команды Сирии. По его словам, три российских спортсмена, специализирующихся в плавании, бадминтоне и велоспорте, обратились к международным спортивным федерациям с просьбой о смене гражданства, но получили отказ.

    «В сирийской делегации, участвующей в соревнованиях в Алжире, нет ни одного атлета, который не является гражданином Сирии», — подчеркнул глава Сирийской федерации спорта.

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    Комментарии 7

    Гость05 Июл 2023 в 23:19
    Толерантненько .
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    VKuser27909205 Июл 2023 в 23:15
    Кто разбирается, подскажите, что с ними сделают, если узнают, что неверные маскируются под мусульманок? Или они приняли уже?
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