Пять россиянок заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии. Или нет

Российские атлеты с альтернативными именами были зарегистрированы на Панарабских играх в качестве членов национальной команды Сирии, сообщил журналист Сергей Лисин в своем Telegram-канале «Голый спорт».



Среди участников соревнований в списках указаны бадминтонистка Дарья Джеджула (представлена как Dasha Dhedhula), велогонщицы Дарья и Татьяна Мальковы (зарегистрированы как Darie Malko и Tatia Malko), пловчиха Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine) и легкоатлетка Карина Полудкина (указана как Karina Polud).



Кроме того, в профилях двух спортсменок на официальном сайте соревнований изменены даты рождения: Дарьи Мальковой — с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001 года, и Дарьи Джеджулы — с 19 ноября 1995 года на 19 ноября 1999 года.

