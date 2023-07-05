В Питере пить, а не чифирить. В Петербурге уголовника наказали за АУЕ-движение* в «Крестах»

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Хасана Налгиева. Его признали участником
В конце апреля 2021 года Налгиеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о грабеже. Его доставили в
Ночью 20 и 21 ноября 2021 года Налгиев призывал арестантов кричать, жечь матрасы, крушить обстановку в камерах и ломать приборы видеонаблюдения.
Налгиев вину признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на
* Запрещенная в России экстремистская организация