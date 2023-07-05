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    В Питере пить, а не чифирить. В Петербурге уголовника наказали за АУЕ-движение* в «Крестах»

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    Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Хасана Налгиева. Его признали участником АУЕ*-ячейки (признана запрещенной в России экстремистской организацией), функционировавшей в СИЗО «Кресты». Об этом 5 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В конце апреля 2021 года Налгиеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о грабеже. Его доставили в СИЗО-1, где действовала ячейка запрещенной экстремистской организации «Арестантский уклад един». Налгиев, понимая это, вступил в нее и начал принимать активное участие в ее деятельности. Он руководил надзором за фигурантами дел, обеспечивал отдельных обвиняемых сигаретами и чаем, организовывал встречи, рассказывал о воровских законах, пропагандировал плохое отношение к сотрудникам ФСИН.

    Ночью 20 и 21 ноября 2021 года Налгиев призывал арестантов кричать, жечь матрасы, крушить обстановку в камерах и ломать приборы видеонаблюдения.

    Налгиев вину признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК строгого режима. Примечательно, что в марте прошлого года мужчину признали виновным в грабеже, но выпустили из-под стражи в зале суда, так как назначенный срок он уже прожил в «Крестах».

    * Запрещенная в России экстремистская организация

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