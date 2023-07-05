В Питере пить, а не чифирить. В Петербурге уголовника наказали за АУЕ-движение* в «Крестах»

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Хасана Налгиева. Его признали участником АУЕ*-ячейки (признана запрещенной в России экстремистской организацией), функционировавшей в СИЗО «Кресты». Об этом 5 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В конце апреля 2021 года Налгиеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о грабеже. Его доставили в СИЗО-1 , где действовала ячейка запрещенной экстремистской организации «Арестантский уклад един». Налгиев, понимая это, вступил в нее и начал принимать активное участие в ее деятельности. Он руководил надзором за фигурантами дел, обеспечивал отдельных обвиняемых сигаретами и чаем, организовывал встречи, рассказывал о воровских законах, пропагандировал плохое отношение к сотрудникам ФСИН.