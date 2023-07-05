Ваше стало нашим. «Фонтанка» покаталась на автомобиле, который будут продавать под маркой Lada X-cross

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Продажи FAW Bestune T77 стартовали в России с конца 2021 года, но пока что в сравнении с абсолютными лидерами рынка Haval Jolion и Geely Coolray детище китайского «Автомобильного завода № 1 » продается весьма скромно: 1386 штук за январь — май 2023 года против 15 и 14 тысяч единиц у Haval и Geely. Тем не менее именно эта модель легла в основу Lada X-cross , которую АВТОВАЗ с июня собирает на бывшем заводе Nissan в Петербурге.



По мнению экспертов, при выборе прототипа отечественные производители руководствовались масштабами старейшей китайской автостроительной компании, которая к тому же еще и государственная: по объемам производства автомобилей FAW занимает второе место в Китае после SAIC Motor, в 2021 году при объеме поставок клиентам в 3,5 миллиона автомобилей доля на рынке составила 13,8%.

«Фонтанка» покаталась на FAW Bestune T77 и ей есть что рассказать

Bestune T77 — среднеразмерный переднеприводный кроссовер длиной 4,5 метра, который легко может конкурировать с KIA Sportage или Hyundai Tucson из корейской группы, и Haval Jolion, Changan CS55plus , Geely Atlas или Chery Tiggo 7 Pro среди своих китайских собратьев. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем на 160 лошадиных сил с британской турбиной, который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным мокрым сцеплением американской компании Borg Warner.

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Эта коробка очень хорошо себя зарекомендовала, в свое время Borg Warner помогала Volkswagen создавать коробку новейшего поколения DSG. В пробках она не греется, ресурс 200 тысяч километров и выше, — объясняет представитель дилера.



Крутящий момент в 258 Н*м задает автомобилю прыти и позволяет разгоняться до сотни менее чем за 10 секунд, а при обгоне дает динамику и уверенность. Спортивный акцент подчеркивает и усеченный руль. При всей своей резвости автомобиль достаточно экономно расходует топливо: на 100 километров потребуется 7,7 литра бензина 92 марки по городу и 5,8 на трассе.

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дорожный просвет у Bestune T77 составляет 170 мм по нижней точке, а свес порогов и бампера в 200 мм убережет их от встречи с поребриками на парковке.

Все элементы автомобиля — капот, крылья, двери и пороги — с двусторонней оцинковкой, что в петербургском климате играет немаловажную роль. Причем это — не дань российским потребителям, на внутренний рынок FAW Bestune T77 выходит также с полной холодной оцинковкой.

Поскольку в Китае производятся автомобили почти всех мировых марок, многие китайские автомобилестроители заимствуют для своих детищ наиболее удачные решения. Не стал исключением и FAW Bestune T77 . Более того, если учесть, что автомобили Volkswagen для китайского рынка производят именно на FAW, черты «немца» у Bestune налицо: автомобиль построен на модульной платформе MQB, как Tiguan, имеет строгие прямые черты без свойственной японцам зализанности, отделка салона лишена вычурности, а джойстик настройки зеркал на водительской дверце и козырек на передней панели точь-в-точь как у «немцев».



А вот в рубленых линиях «мордочки» ненавязчиво звучит итальянский мотив — искушенные эксперты уловили здесь сходство с SUV от Lamborghini.

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





FAW Bestune T77 в комплектации « престиж+ », в котором довелось похозяйничать журналисту «Фонтанки», оснащен камерой кругового обзора, благодаря которой при парковке можно смотреть на машину сверху, адаптивным круиз-контролем, который позволяет держать дистанцию на трассе и не выходить из полосы, и системой экстренного торможения. Современная диодная оптика позволит уверенно чувствовать себя на дороге в темное время суток, причем переключать свет с дальнего на ближний будет электронный ассистент. Позаботились производители и об электроподъемниках стекол, а вот обогрева лобового стекла нет — греются только наружные зеркала, заднее стекло и передние сиденья.



Еще из приятного — бесключевой доступ и однозонный климат-контроль, а система «автохолд» даст возможность перевести дух в пробке и не держать постоянно ногу на тормозе, который, к слову, непривычно тугой.

В отделке сидений и руля создатели Bestune T77 использовали экокожу с контрастной отстрочкой, на карте двери — мягкий пластик, он поддается при нажатии пальцем. Покрытые рояльным лаком ручки дверей и центральная консоль, и пластиковые вставки «под дерево» на передней панели смотрятся элегантно и в то же время дорого-богато.

Водительское кресло регулируется в шести направлениях: сиденье вперед-назад и вверх-вниз, и вперед-назад спинка. Поясничного подпора нет, но ярко выраженная боковая поддержка, интегрированная в подголовники, уже в который раз отсылает к спортивному стилю и позволяет устроиться за баранкой достаточно комфортно. А вот руль регулируется только по высоте.



Колесная база в 2,7 метра позволяет задним пассажирам разместиться едва ли не комфортнее, чем передним седокам — при росте в 170 сантиметров до спинок передних кресел коленкам журналиста не хватило еще пары кулаков. Еще из «бантиков» для тех, кто сидит сзади, — панорамная крыша с открывающимся люком и плотными шторками на случай яркого солнца. А вот о подлокотнике на заднем ряду сидений в автомобиле для российского рынка товарищи китайцы пока не позаботились.

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За безопасность в салоне отвечают фронтальные и боковые подушки, а выпадающие шторки на стеклах защитят лица седоков от осколков битого стекла.



С багажником этой модели, не в пример многим китайским автомобилям с куцым задком, повезло: инженеры постарались над организованным пространством для хранения инструментов, докатку спрятали в «подполье», а благодаря ворсистому материалу отделки багажника и задних колесных арок Bestune T77 среди своих конкурентов снискал себе славу одного из лучших по шумоизоляции. И что самое приятное для российского автолюбителя с мятежной душой и вечной охотой к перемене мест — 490 литров багажника легко превращается в 1300, если спинки задних сидений уронить вперед.

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Автомобиль оснащен системой контроля давления в шинах. Передняя подвеска типа MacPherson, сзади — «неубиваемая» торсионная балка, которая позволяет комфортно себя чувствовать на неровной дороге. Тормоза дисковые и спереди, и сзади, передние диски еще и вентилируемые.



В предвкушении покатушек завожу двигатель, и под мелодичные звуки приветствия анимированный Bestune T77 с цифровой приборной панели съезжает на 12-дюймовы й сенсорный экран мультимедиа. Можно слушать радио, подключить флешку или воспроизводить музыку со смартфона. С него же можно ретранслировать картинку навигационной системы, «Ютьюб» или мессенджер.

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Низкопрофильные шины 19 радиуса, по словам экспертов, обещают устойчивость на трассе и в поворотах. Однако испытать это великолепие на тест-драйве у нас с Bestune T77 не вышло. Как только мы выехали на дорогу, я жахнула педаль газа в пол. В первый миг машина рванула как черт, в сиденье меня вдавило как плитой. А потом под капотом вдруг заскрежетало, робот трансмиссии с обычного режима сам переключился в спортивный, и непонятно почему стали падать обороты двигателя. Как объяснил представитель дилера, журналист «Фонтанки» снял автомобиль практически с автовоза, и машине не успели не только провести предпродажную подготовку и устранить все ошибки, но и даже зарядить аккумулятор. Взбаламученный перевозкой, «автомозг» гасил обороты движка ради безопасности — чтобы водитель не гонял. Тестовый круг мы заканчивали с пенсионерской скоростью, наслаждаясь премиальной шумоизоляцией.



Рекомендованная розничная цена Bestune T77 — 2,4 миллиона. Производитель дает на автомобиль гарантию 5 лет или 100 тысяч километров пробега. Межсервисный интервал производитель советует выдерживать в 10 тысяч километров или 1 год . Ожидание кузовных элементов на замену пока что растягивается на полтора месяца, но, учитывая массовую сборку в Петербурге Lada X-cross , близнеца Bestune T77 , оно сократится максимум до недели — всё это будет в наличии на заводе и на центральных складах.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

