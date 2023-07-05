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    Спецоперация на Украине

    В Кремле высказались о вероятности диверсии на Запорожской АЭС: новости СВО из 5 июля

    Рассказываем о главных событиях прошедших суток

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    4 июля весь мир следил за развитием событий на ЗАЭС
    4 июля весь мир следил за развитием событий на ЗАЭСФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 5 июля.

    ФСБ в Екатеринбурге задержала подозреваемого в госизмене

    В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину, подозреваемого государственной измене. По информации ведомства, он обвиняется в финансировании ВСУ. Как заявили спецслужбы, задержанный — уроженец Украины с российским паспортом — пытался купить оборудование для передачи данных о расположении российских военных.

    Мужчину задержали сотрудники региональной ФСБ совместно с челябинскими пограничниками, когда он пытался пересечь границу.

    — Гражданину предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ФСБ по Свердловской области.

    Обстановка вокруг ЗАЭС остается напряженной

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о вероятности диверсии на Запорожской АЭС. По его словам, такой риск сохраняется, «ситуация там достаточно напряженная, велика угроза диверсии».

    — Конечно, предпринимаются все меры для противодействия такой угрозе, — заявил Песков.

    Вечером 4 июля советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина готовится к диверсии на ЗАЭС, в ответ Киев обвинил Россию в установке взрывчатки на крыше энергоблоков. Карчаа опроверг это заявление.

    — Для нас приоритет — ядерная безопасность. Минирование крыши энергоблоков, наоборот, подвергает угрозе, мы себе этого позволить не можем, — заявил Ренат Карчаа.

    Наличие мин на крыше ЗАЭС также опроверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что в ходе последних проверок никаких признаков минирования не было выявлено.

    Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС выросло до 50

    Число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    — Найдены еще два тела. Число погибших составило 50, еще 137 человек были госпитализированы, — уточнил собеседник агентства.

    Ранее было известно о 48 жертвах прорыва плотины ГЭС. Также сообщалось о 134 пострадавших.

    Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Спецслужбы предотвратили теракт в Южно-Сахалинске

    Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по версии ведомства, готовил два теракта: в военном комиссариате и на объекте энергосистемы острова.

    Дома у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также спецслужбы обнаружили у мужчины инструкции по изготовлению СВУ, экстремистский контент и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины, рассказали в центре общественных связей ФСБ России.

    Для заключивших контракт с ВС РФ упростят получение ВНЖ

    Совфед одобрил закон, который упрощает получение ВНЖ в России для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО. Вместе с тем документ позволяет высококвалифицированным специалистам оформить бессрочный ВНЖ в РФ. Изменения внесут в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

    Другой законопроект, одобренный Советом Федерации, касается работы коллекторов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2026 года. Согласно закону, до 1 января 2026 года на указанных территориях будет действовать переходный период, в течение которого будут урегулированы все вопросы интеграции субъектов РФ в системы России.

    4 июля весь мир следил за развитием событий на ЗАЭС
    4 июля весь мир следил за развитием событий на ЗАЭСФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

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    СВОСпецоперация на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаРоссияКиевФСБВС РФВНЖДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская областьКаховская ГЭС

    Комментарии 10

    Михаил Микушин05 Июл 2023 в 21:20
    Иногда лучше молчать, чем говорить....

    (С)
    +1−0
    Гость05 Июл 2023 в 20:53
    путин молодец !! наш мужик !! стойко держится !!хоть и гомо сексуалист !!.........
    +0−1
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