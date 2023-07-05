В Кремле высказались о вероятности диверсии на Запорожской АЭС: новости СВО из 5 июля

4 июля весь мир следил за развитием событий на ЗАЭС Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 5 июля.



ФСБ в Екатеринбурге задержала подозреваемого в госизмене В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину, подозреваемого государственной измене. По информации ведомства, он обвиняется в финансировании ВСУ. Как заявили спецслужбы, задержанный — уроженец Украины с российским паспортом — пытался купить оборудование для передачи данных о расположении российских военных. Мужчину задержали сотрудники региональной ФСБ совместно с челябинскими пограничниками, когда он пытался пересечь границу.

— Гражданину предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ФСБ по Свердловской области.

Обстановка вокруг ЗАЭС остается напряженной Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о вероятности диверсии на Запорожской АЭС. По его словам, такой риск сохраняется, «ситуация там достаточно напряженная, велика угроза диверсии». — Конечно, предпринимаются все меры для противодействия такой угрозе, — заявил Песков.

Вечером 4 июля советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина готовится к диверсии на ЗАЭС, в ответ Киев обвинил Россию в установке взрывчатки на крыше энергоблоков. Карчаа опроверг это заявление.

— Для нас приоритет — ядерная безопасность. Минирование крыши энергоблоков, наоборот, подвергает угрозе, мы себе этого позволить не можем, — заявил Ренат Карчаа.

Наличие мин на крыше ЗАЭС также опроверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что в ходе последних проверок никаких признаков минирования не было выявлено.

Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС выросло до 50 Число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Найдены еще два тела. Число погибших составило 50, еще 137 человек были госпитализированы, — уточнил собеседник агентства.

Ранее было известно о 48 жертвах прорыва плотины ГЭС. Также сообщалось о 134 пострадавших. Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

Спецслужбы предотвратили теракт в Южно-Сахалинске Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по версии ведомства, готовил два теракта: в военном комиссариате и на объекте энергосистемы острова.

Дома у задержанного нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также спецслужбы обнаружили у мужчины инструкции по изготовлению СВУ, экстремистский контент и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины, рассказали в центре общественных связей ФСБ России.

Для заключивших контракт с ВС РФ упростят получение ВНЖ

Совфед одобрил закон, который упрощает получение ВНЖ в России для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО. Вместе с тем документ позволяет высококвалифицированным специалистам оформить бессрочный ВНЖ в РФ. Изменения внесут в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Другой законопроект, одобренный Советом Федерации, касается работы коллекторов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2026 года. Согласно закону, до 1 января 2026 года на указанных территориях будет действовать переходный период, в течение которого будут урегулированы все вопросы интеграции субъектов РФ в системы России.