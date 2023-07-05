Доля проектов реконструкции в новом предложении недвижимости в центре Петербурга достигла 20%

Если 10 лет назад доля проектов реконструкции в новом предложении в городском центре составляла менее 10%, то по итогам последних трех лет она в среднем достигает уже 20%. С 2020-го по 2023 год девелоперы приобрели более 50 объектов культурного наследия в историческом центре Петербурга. Об этом заявила на недавно прошедшем в Казани форуме «Ребус 2023: Экономика строительства в историческом центре» директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева.

По ее словам, 42% таких объектов после реставрации и реконструкции приспособят под офисы. Под гостиницы или сервисные апартаменты пойдет 27%, 21% станет жильем, 6% — объектами торговли, а 2% — общественными пространствами.

