Доля проектов реконструкции в новом предложении недвижимости в центре Петербурга достигла 20%

Если 10 лет назад доля проектов реконструкции в новом предложении в городском центре составляла менее 10%, то по итогам последних трех лет она в среднем достигает уже 20%. С 2020-го по 2023 год девелоперы приобрели более 50 объектов культурного наследия в историческом центре Петербурга. Об этом заявила на недавно прошедшем в Казани форуме «Ребус 2023: Экономика строительства в историческом центре» директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева.
По ее словам, 42% таких объектов после реставрации и реконструкции приспособят под офисы. Под гостиницы или сервисные апартаменты пойдет 27%, 21% станет жильем, 6% — объектами торговли, а 2% — общественными пространствами.
По словам Ольги Трошевой, с 2020 года на рынок в исторических локациях в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах, на Васильевском острове выведен 41 комплекс общей жилой площадью около 148 тыс. кв. м, при этом доля апартаментов в этом объеме — 52%. А средняя жилая площадь одного объекта варьировалась от 300 кв. м до 15 тыс. кв. м. 38% проектов в предложении пришлось на элитный сегмент, 33% выведено в «бизнесе», оставшиеся 29% — это комфорт-класс.
Эксперт отметила, что часто при реконструкции исторических зданий получаются нефункциональные планировки и слишком большие метражи квартир, где при этом мало окон и санузлов. Например, студии и однокомнатные квартиры могут получиться более 100 кв. м по площади, с высотой потолков — больше 4–4,5 м, а это требует особого подхода к зонированию квартиры.
Помимо реставрации и реконструкции исторических объектов новое предложение в центре пополняется за счет редевелопмента промышленных территорий — последние 10 лет доля таких проектов в центральных локациях занимает около 66%. Сейчас в рамках редевелопмента центре реализуются 26 жилых комплексов суммарной площадью 300 тыс. кв. м, в том числе 66% приходится на элитный сегмент, по 17% — на бизнес- и комфорт-класс.
— Развитие исторического центра, будь то проекты реконструкции или редевелопмента, не может быть успешным без решения вопросов с социальной инфраструктурой, — подчеркнула Ольга Трошева. — Одна из главных проблем многих исторических локаций — нехватка свободных участков для строительства школ. В таких случаях крупные строительные компании ищут решение вместе с администрацией города — можно, например, разместить школу на прилегающей или более удаленной территории, отреставрировать и приспособить под образовательный центр историческое здание. В любом случае нужна комплексная работа властей и девелопера по развитию территории.