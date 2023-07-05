Москвичку, насмерть сбившую мать с сыном на тротуаре, приговорили к 9 годам колонии

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор 38-летней женщине, которая вылетела на тротуар и сбила пешеходов. От полученных травм 36-летняя мать и ее 4-летний сын скончались на месте, а 11-месячный ребенок был госпитализирован. Подробности 5 июля сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.



Наталью Украинскаю признали виновной по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

