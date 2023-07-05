Москвичку, насмерть сбившую мать с сыном на тротуаре, приговорили к 9 годам колонии

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор 38-летней женщине, которая вылетела на тротуар и сбила пешеходов. От полученных травм 36-летняя мать и ее 4-летний сын скончались на месте, а 11-месячный ребенок был госпитализирован. Подробности 5 июля сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Наталью Украинскаю признали виновной по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Прокуратура Москвы
Суд установил, что 27 ноября прошлого года женщина была за рулем своей KIA Sportage, утратила контроль за машиной, столкнулась с трамваем, после чего выехала на тротуар и сбила мать с двумя детьми. В результате ДТП погибли женщина-пешеход и ее ребенок. Выяснилось, что водитель была в состоянии наркотического опьянения. Права она получила в 2019 году.
Суд приговорил Украинскую к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.