    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, ю-з

    759мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.55eur97.74

    Москвичку, насмерть сбившую мать с сыном на тротуаре, приговорили к 9 годам колонии

    903
    2 комментария

    Тушинский районный суд Москвы вынес приговор 38-летней женщине, которая вылетела на тротуар и сбила пешеходов. От полученных травм 36-летняя мать и ее 4-летний сын скончались на месте, а 11-месячный ребенок был госпитализирован. Подробности 5 июля сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

    Наталью Украинскаю признали виновной по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

    Прокуратура Москвы

    Суд установил, что 27 ноября прошлого года женщина была за рулем своей KIA Sportage, утратила контроль за машиной, столкнулась с трамваем, после чего выехала на тротуар и сбила мать с двумя детьми. В результате ДТП погибли женщина-пешеход и ее ребенок. Выяснилось, что водитель была в состоянии наркотического опьянения. Права она получила в 2019 году.

    Суд приговорил Украинскую к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость05 Июл 2023 в 16:30
    Всего 9 лет?? Кошмар. Наркоманка,выйдет и опять за руль сядет. Надеюсь ее тоже однажды размажет по асфальту.
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 16:29
    Приличные сроки начались!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close