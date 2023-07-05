    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, ю-з

    759мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.55eur97.74

    В СКА перешёл шведский вратарь Юхан Маттссон

    728
    2 комментария

    Хоккейный клуб СКА подписал контракт со шведским вратарем Юханом Маттссоном. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

    Юхан Маттссон родом из Худдинге (Швеция).

    С 2011-го по 2013 год играл в юниорских лигах Северной Америки — за команды «Садбери» из OHL и «Трай-Сити» из USHL.

    В 2013 году вернулся в Швецию и провел восемь сезонов в местном чемпионате. Сначала выступал за «Юргорден», «Бьёрклёвен» и «Тимру» из второй лиги. В 2017 году перешел в «Фрёлунду» из высшей лиги. В 2019 году стал чемпионом Швеции, также дважды выигрывал Лигу чемпионов, в 2019 и 2020 годах.

    С 2021 года — в КХЛ. Выступал за рижское «Динамо» и «Автомобилист». В общей сложности провел 65 матчей в Континентальной лиге при 92% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.32.

    Выступал за сборные Швеции в разных возрастах. В 2012 году стал чемпионом мира среди молодежи.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СКА
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость05 Июл 2023 в 16:30
    Потому что русские не умеют играть!
    Это не позор, а позорище!!!
    +0−0
    Потёртый русский05 Июл 2023 в 16:18
    Он у себя на Родине несомненно иноагент
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close