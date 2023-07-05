В СКА перешёл шведский вратарь Юхан Маттссон

Хоккейный клуб СКА подписал контракт со шведским вратарем Юханом Маттссоном. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.



Юхан Маттссон родом из Худдинге (Швеция).

С 2011-го по 2013 год играл в юниорских лигах Северной Америки — за команды «Садбери» из OHL и «Трай-Сити» из USHL.

В 2013 году вернулся в Швецию и провел восемь сезонов в местном чемпионате. Сначала выступал за «Юргорден», «Бьёрклёвен» и «Тимру» из второй лиги. В 2017 году перешел в «Фрёлунду» из высшей лиги. В 2019 году стал чемпионом Швеции, также дважды выигрывал Лигу чемпионов, в 2019 и 2020 годах.