«Американка упала, а наш тренер кричал: "Добивай её ногами!"» Тренер трехкратных чемпионок России по баскетболу 3х3 Ирина Плешакова о нравах тогда и сейчас

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Петербургские студентки из команды COP-Petersburg (Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина) стали трехкратными чемпионами России по баскетболу 3х3, играя против профи. В интервью отделу спорта «Фонтанки» тренер чемпионок Ирина Плешакова рассказала о феномене команды и вспомнила свое суровое прошлое.



Баскетбол 3x3 – городская версия баскетбола. Произошел от популярного в городах США в конце 1980-х стритбола. Это упрощенная версия баскетбола, в которую играли во дворах и парках и которая стала культурным феноменом. Команды по три человека играют на одно кольцо на половине стандартной площадки. С 2020 года — олимпийский вид спорта.



— Я очень удивился, когда я узнал, что на этом чемпионате России под вашим руководством выступали две команды и вторая, TSOP-LED, даже боролась за бронзу, но уступила и стала четвертой. Как хватает времени на оба коллектива?



— В принципе, мы тренируемся же вместе. Сложно, когда две команды одновременно участвуют в соревнованиях. Это на самом деле сложно, потому что два абсолютно разных коллектива, различные по игре, различные по составу. Ну, в принципе, это две разные команды. Вот здесь вдвойне сложнее психологически, времени на разговоры вдвойне больше. Ну так получилось, скажем так, сложилось.

— Вы выигрываете чемпионат России уже третий год подряд, но в этот раз в конце вы так расплакались, да и вообще были такие бурные эмоции, словно это случилось в первый раз.



— Всё верно, в третий раз победили, но у нас был очень сложный… Весь год был очень сложный на самом деле. Во-первых, мы ввели нового игрока в команду — Данаю Белькович. В прошлом году её не было. Она, в принципе, 3х3 начала играть только прошлым летом, когда формировали команду на U23. И вот в прошлом году мы с ней выиграли чемпионат U23. И соответственно, я говорю: «Девчонки, ну давайте уговаривайте, пусть остаётся, пусть идёт в основную команду». Не сразу, могу сказать, но удалось её уговорить.



— Сопротивлялась?

— Во-первых, она сейчас также играет и будет играть в студенческой команде ГУТиД. Плюс она не знала, как объединить тренировки и там, и здесь. Плюс, в любом случае, это разные виды спорта. Не каждый приходящий в игру 3х3 остаётся и может дальше играть. Кого-то не устраивает то, насколько здесь больше контакта и так далее. Ну много нюансов, которые игрокам не подходят. Есть вещи в техническом плане, которые необходимо применять при игре 3х3 — ей этого не хватало, пришлось учиться в течение года. Далее, например, Машка Яцемирская, которая стала MVP этого чемпионата. У неё была тяжелейшая травма, которую она получила, когда мы играли за Суперкубок. И она в этой игре получила травму.



— Что случилось?

— Она подвернула голеностоп. Очень сильная травма у неё была. И девчонки Суперкубок доигрывали втроём, а это очень сложно. Опять-таки с той же «Самарой» мы играли. Вот пока Маша восстановилась… Потом у Насти Рыковой за две недели до финальной части случилась очень сильная простуда, и к турниру она не до конца восстановилась. То есть всё было достаточно непросто. И, например, первый тандем, который мы поехали играть, мы провалили абсолютно: это вот как раз Маша Яцемирская только восстановилась после травмы, там мы стали пятыми и шестыми. То есть мы даже не вышли в четвёрку, которая места разыгрывала в тандеме. То есть весь сезон был такой… Как бы команда формировалась, собиралась, сыгрывалась. Надо было понять друг друга, научиться доверять друг другу, научиться понимать друг друга. Ну и опять-таки в финале нам досталась «Самара», которая большее количество тандемов выиграла и была явным фаворитом. Плюс в финальной пульке они в групповом этапе выиграли все семь матчей, в том числе и у нас. Причем мы им прилично так уступили.



Почему слёзы? Потому что, да, третий раз — это здорово и круто, но я… Я же смотрела на счёт, видела, что они уже повели и вот-вот должны выиграть, но у меня одна мысль была: неужели они проиграют эту игру, играя так классно? То есть я представила, что бы с ними было, если бы они эту игру всё-таки проиграли. То есть я переживала только об этом, как они потом справятся. Но они классно доиграли, умнички. Поэтому, наверное, слеза у меня и выскочила.



— Ну игра, конечно, удивительно развивалась: вы сначала уступали, потом догнали, а потом вообще совершили такой рывок, что последние, наверное, можно сказать, пара минут уже были формальностью.



— Угу. Ну в 3х3 сложно говорить о формальности двух минут, потому что ситуация может кардинально поменяться и за гораздо более короткий период времени.

— Получается, сами не верили почти до финальной сирены?

— Тут дело еще в том, что тренер 3х3 не может влиять на ситуацию. Он даже не может подсказывать. Есть такое правило в 3х3: если тренер подсказывает игрокам и игроки отреагировали действиями своими на то, что сказал тренер, то команда получает технический фол. То есть нужно быть очень корректной, практически молчать и там… Да, тренера договариваются, какие-то фразы придумывают, которые игроки знают, или жесты показывают тогда, когда судьи не видят, но двое судей всегда контролируют ситуацию эту.

— В чём смысл такого правила?

— Честно говоря, сама не знаю. Олимпийским видом спорта-то 3х3 недавно стал, с прошлой Олимпиады. Скорее всего, это было связано с тем, чтоб командам проще было играть. Ну там собрались во дворе четыре человека «а вот мы играем, мы сами по себе». Просто я думаю, что со временем эти правила поменяются, потому что, например, в Единой континентальной лиге, которую проводит Росэнергоатом, в этом году разрешили присутствовать тренеру рядом с игроками на замене. В этом что-то есть на самом деле, то есть игрокам можно подсказать даже. По игре сложно подсказать, потому что ситуация меняется очень быстро, но где-то в какой-то момент подсказать, поддержать, встряхнуть там или что-то... Я думаю, что поменяются правила. К этому придём.



— Расскажите о своих чемпионках. Знаю, что Сергазинова у вас лидер.



— Да. Сергазинова Майра — самый старший, самый опытный игрок, который ведёт за собой. Она играла в студенческой лиге за «Чёрных медведей», и в этом году ее внесли в зал славы АСБ. Плюс она преподает в институте Лесгафта. Она очень большую работу проводит с девчонками, потому что не всегда тренер… Ну как вам сказать, она играет с ними, и она изнутри чувствует и видит ошибки. Тренер видит со стороны, она — изнутри. И в этом она проводит очень большую работу, она большая умница. Она, как говорится, своим примером тащит девчонок и, в том числе, помогает мне. Я очень благодарна ей за это.

Дальше Настя Рыкова — наша звёздочка, стала MVP. Плюс она тоже играет в студенческой лиге. В принципе, у меня все любители, они все в студентах играют. В Лиге РЖД тоже была лучшим игроком. То есть потенциал очень большой. Плюс она с характером, резкая, взрывная — иногда это мешает, иногда, наоборот, помогает. Хороший бросок у неё, настоящий снайпер.



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— Но в финале она осталась без набранных?

— Это как раз из-за той простуды, про которую я говорила. Она очень переживала, что не могла помочь команде в нападении, потому что играть и в нападении, и в защите очень физически сложно. К сожалению, на этом финале она не была в этой великолепной физической форме. Её задача была терпеть, отыграть в защите, помочь девчонкам, а девчонки уже основную игру в нападении взяли на себя.

Дальше Машка Яцемирская — второй год в команде, тоже неожиданно появилась. В прошлом году у меня игрок получил травму, и я ей предложила, и она согласилась. И вот второй сезон уже с нами. Казалось бы, худенькая, но её стартовая скорость, её перемещение, её игра в защите, руки, которые она неожиданно откуда-то достаёт и ими играет и работает… То есть в техническом плане тоже она добавила с прошлого года. Вначале немножко боялась контакта. Нехватку физической массы она компенсирует головой и быстрыми ногами. Ну как бы это её стиль, скажем так.



Даная Белькович — новенькая. Как и говорила, мы ее уговорили остаться с нами. Стала тоже себя под кольцом более уверенно чувствовать, поверила в свои силы, добавила, спрогрессировала за этот год просто очень здорово. Я очень рада за неё, потому что мне кажется, к этой игре она очень подходит. Надеюсь, что все они останутся не на один год, а на два, три, четыре, и нам вместе будет комфортно работать.

— То есть приходится уговаривать?

— Во-первых, всё равно… Ещё раз говорю, это новый вид спорта. Не каждый может себя в этом спорте применить. Ещё раз самое главное — это контакт, который отличается от контакта в классике.

— Более жёсткая игра?

— Конечно, на порядок жёстче. Правила позволяют играть жёстко. Если вы посмотрите игру вживую, рядом с площадкой, вы поймёте, почему так, почему немногие идут в 3х3.



— Мне рассказывали, что почти у всех, против кого вы играли, в составе девочки из профессиональных команд?

— В той же «Самаре» два игрока много лет играли в старшей Суперлиге. У «МБА» девчонки играют в классику и привлекаются к Суперлиге. Мне кажется, только наша команда и еще Екатеринбурга не имеют в составе игроков с профессиональными контрактами. У остальных это, как правило, команды, созданные при профессиональных баскетбольных клубах, где они получают зарплату за свою работу. У нас пока любители, скажем так.

— «Зенит» вас не пытался к себе пристроить?

— Дело в том, что «Зенит» — это же другая структура. У нас в Центре олимпийской подготовки наш директор Валерий Фёдорович Диев выделил нам целый зал. Наверное, мы единственная в мире команда 3х3, я не побоюсь этого слова, у которой есть свой современный крытый зал с профессиональным покрытием, которое стелится на улицах, где мы можем тренироваться круглый год. Зал великолепный, условия великолепные.



— Ну и правда, незачем вам этот «Зенит», согласен.

— Так что вот.



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— И все-таки я не до конца понимаю ваш феномен. Мы говорим о спорте высших достижений, где, конечно, бывают истории, когда любители обыгрывали профессионалов, но они настолько редкие, что по ним даже снимают героические фильмы. А вы поставили подобные победы почти на поток. Уже третий год на вас никто не ставит, и третий год подряд вы выигрываете чемпионат России. Дурацкий вопрос, но в чем секрет?

— Я всегда говорила девчонкам, которые к нам приходят: «У кого есть желание, приходите. Если у вас нет желания, здесь делать нечего». Я говорю о желании тренироваться, желании меняться, желании выигрывать. Ну конечно, сейчас стало проще привлекать, потому что третий год подряд есть результат и многие уже сами к нам идут. Но я не знаю, почему так происходит. С другой стороны, у нас же система построена, у нас есть и U18, и U23, и старше. У нас работает тренер, который уже в этом году отсматривает седьмой, а то и восьмой год. То есть мы постоянно просматриваем, ищем. Ещё раз говорю, не каждый подойдёт именно для этой игры. То это не просто: «ага, нам не хватает игрока, пойду-ка посмотрю». Мы стараемся выстраивать систему. А вот почему выигрываем, ну я не знаю… Наверное, опять-таки больше хотим. Не знаю почему.



— Вы в третий раз подряд стали чемпионами России, но только сейчас вас признали лучшим тренером турнира. Какая-то несправедливость в предыдущие годы была.

— Ну признали значит признали, спасибо большое. Есть люди, которые принимают решение, и это их право. Получается, что сейчас тренерское и игровое сообщество признало эту историю. Значит, именно сейчас пришло моё время. Я спокойно к этому отношусь. Хотя чертовски приятно.

— Вы сами пришли из обычного баскетбола. У вас была большая и успешная карьера. Как вы оказались в баскетболе 3х3?

— Совершенно случайно я оказалась в 3х3, опять-таки благодаря моему директору Валерию Фёдоровичу Диеву, с которым мы знакомы много лет. Я была еще маленькой девчонкой, а он уже играл в «Спартаке», работал вместе с Кондрашиным. Тогда «Спартак», женщины и мужчины, тренировались в одном зале на Вязова. С тех пор мы и знакомы, получается, минимум лет 35. И вот я тренировала какое-то время женский «Спартак», но потом пришли новые люди и мне сказали: «Спасибо, до свидания». И я, честно говоря, сидела целый год без работы. Сходила с ума, точно могу сказать, что не знала, куда себя применить. Сложная была ситуация. Ну и совершенно случайно встретила Валерия Фёдоровича Диева и говорю: «Валерий Фёдорович, найдите мне работу. Не могу дома сидеть». Он мне отвечает: «Пойдёшь в 3х3?». Он как раз уже был директором ЦОПа. Я ему сказал: «Пойду. Ни черта не понимаю, но разберусь». И через две недели он меня принял на работу, и в общем-то, с этого-то всё и началось. Разбиралась сама, спрашивала тренеров, которые уже работали в 3х3, смотрела матчи в YouTube, изучала правила, ну и потихоньку так разобралась.



— Год без работы просидели?

— Да.

— Были накопления?

— У меня муж замечательный.

— Повезло вам.

— Да, я знаю.

— Понятно, что сейчас из-за политической обстановки об Олимпиаде даже мечтать не стоит, но кто из состава вашей команды мог бы претендовать на место в олимпийской команде?

— Не знаю. Вот, например, Машка Яцемирская через две недели уезжает в сборную U20. Ну опять-таки они молодые ещё. У нас возрастная только Майра, получается. На мой взгляд, она могла бы составить конкуренцию, попробовать пробиться в состав основной сборной. А так у нас девчонки ещё молоденькие — им ещё в основную, конечно, рано, но в перспективе, если дальше будут развиваться, почему бы и нет. Просто пока считается, что там игроки нужны более зрелые.



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— А что думаете по поводу всех вот этих решений Международного олимпийского комитета о нейтральном статусе? Игровые виды спорта вообще мимо. Опять же, у вас была классная карьера, вы всё почти выиграли, а нынешним баскетболистам такое уже не светит.

— Ну вы знаете, очень жалко. Поколение, конечно, теряет очень многое, но… я не могу сказать… Вот мы с мужем разговаривали, он у меня тренер в волейбольном «Зените», с молодёжью работает, и мы с ним обсуждали это. Я у него спрашиваю: «А как ты к этому относишься?». И у меня абсолютно двоякое мнение. Как бы мы играли в то время, когда такого идолопоклонничества перед западным баскетболом и американцами не было. Мы всегда были жёсткие противники. Даже возьмём нашего тренера Капранова Вадима Павловича (бронзовый призер Олимпиады-1968, тренировал женские сборные СССР и России — ред.), который в прошлом году умер. Ну приведу случай. Например, мы в Америке играем с американками, и там кого-то из них уронили, не я, а там, не знаю, по-моему, Ленка Баранова. Она протягивает ей руку, чтобы помочь подняться, и Капранов кричит: «Что ты ей руку подаёшь? Добивай её ногами». В таком ключе.



— Жестко.



— Это было именно так. Нас воспитывали в том духе, что мы сильнее, мы сборная СССР (мне довелось поиграть в сборной СССР). И опять-таки был момент, когда мы приехали, и на нас смотрели как непонятно на что. То есть мы непонятно кто, и это чувствовалось, что не хватало такой мощи страны за спиной, это сто процентов. Это года 1993–1994. Очень сложно было. То есть мне довелось поиграть и при СССР, и в переломные годы, и уже в России. Мне есть с чем сравнивать. Да, Олимпиада — это та высота, к которой стремятся все спортсмены. Но унижать себя я не позволю никогда и никому. Это мой принцип и меня так воспитывали. Поэтому… Ну провал, да, провал. Хотя, на мой взгляд, надо играть со странами БРИКС. Кстати, бразильский баскетбол шикарнейший, китайский баскетбол шикарнейший. Да, европейскую историю где-то мы, может быть, пропустим, но в принципе на них свет клином не сошелся. У меня двоякое мнение. Не могу сказать, что я поехала бы в любом статусе, потому что я сейчас не игрок. Может быть, будучи игроком, я думала бы иначе, но имея за плечами багаж, опыт игр, когда наша страна была в разных ситуациях… Сложно… до сих пор не могу найти ответ на этот вопрос.

