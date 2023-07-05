«В душе я танцую». Руслану нужна помощь, чтобы встать на ноги из инвалидной коляски

Три года назад Руслан попал в ДТП. Он получил тяжёлые травмы, но выжил. Молодой человек перенёс операцию, кому, почти полную неподвижность. Врачи давали неутешительные прогнозы. Но благодаря силе воли и при помощи специалистов сейчас он самостоятельно может передвигаться на инвалидной коляске, занимается адаптивным спортом и мечтает снова встать на ноги. Для этого ему необходим курс интенсивной реабилитации. Только стоимость такого курса слишком велика.

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Руслан Блохин, 30 лет.

Состояние после травмы шейного отдела позвоночника, нижний центральный парапарез. Требуется месячный курс реабилитации. Не хватает 162 632 ₽. Руслан в 2013 году приехал из Тулы покорять Петербург. Работал бариста. Он знает о кофе почти всё, а ещё любит общение и новые знакомства. Много путешествовал, интересовался фотографией.

Но в мае 2020 года его жизнь перевернулась вместе с автомобилем. Руслан попал в аварию, когда возвращался от друзей на такси. Водитель нарушил правила, в них врезалась иномарка, машина перевернулась. Молодой человек получил тяжёлые травмы. Он провёл пять дней в коме, а когда вышел из неё, понял, что не может пошевелиться — Руслан сломал два шейных позвонка и был почти полностью обездвижен. Ему провели операцию на шейном отделе позвоночника, а после у него обнаружили пневмонию и перевели в другую больницу. Затем был двухнедельный карантин дома.



Потом начался восстановительный период — каждый день ЛФК и массаж. Когда Руслан отправился на свою первую реабилитацию в Сестрорецк, у него уже появилась чувствительность в груди и потихоньку начали работать руки. Домой он вернулся уже в коляске.

Потом наняли приходящего реабилитолога. Пришлось продать свою и бабушкину квартиру в Туле, денег нужно было много — съёмное жильё, дорогие препараты, памперсы, ежедневные занятия, инвалидная коляска, средства от пролежней. Первые полгода, пока не оформили инвалидность, средств к существованию практически не было.



Но это того стоило. Реабилитация позволила ему восстановиться выше пояса. Однако Руслан до сих пор не может ходить. При этом не теряет надежды: сидя в инвалидной коляске, говорит, что в душе танцует, и нет ничего невозможного, когда ты действительно чего-то хочешь.



Руслан ведёт блог в социальной сети, где рассказывает свою историю от момента аварии до восстановления. В блоге он публикует позитивные видео, которые сам снимает и монтирует. В них он шутя рассказывает о бытовых трудностях и мотивирует подписчиков не бояться трудностей. Ещё Руслан занимается адаптивным вейкбордингом. Это вид спорта на воде, который сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатики и прыжков. Адаптивным вейкбордингом могут заниматься люди с инвалидностью. Около года назад один из тренеров увидел историю Руслана в соцсети и пригласил его бесплатно позаниматься.



Чтобы встать на ноги, Руслану сначала нужно научиться стоять на коленях и передвигаться на них с опорой на ходунки. Чтобы сидеть без поддержки, нужно укрепить мышцы спины и пресса. Чтобы правую ногу не «скрючило» в голеностопном суставе, нужно работать с контрактурой. Без специалистов не справиться, а занятий по ОМС недостаточно.

Но выход есть. В одном из центров реабилитации Руслан может пройти тридцатидневный курс, в который входят гидрокинезиотерапия, механотерапия, массаж, электростимуляция и многое другое. Только стоимость для молодого человека слишком высока — почти 352 тысячи рублей. Самому Руслану такую сумму не собрать, ведь его единственный доход — социальная пенсия.



За поддержкой молодой человек обратился в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор средств. На данный момент собрано около половины необходимой суммы.



Сборы средств для взрослых людей всегда идут очень тяжело, это отмечают все фонды, у которых есть такие подопечные. Считается, если человек взрослый, то сам может справиться со своими трудностями. Но это далеко не всегда так. Есть ситуации, когда остается рассчитывать только на поддержку незнакомых людей. Руслан оказался именно в такой ситуации. Но он надеется на помощь и уверен, что обязательно встанет на ноги.

