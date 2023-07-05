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    Директора уральского завода застрелили прямо в кабинете

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    27 комментариев

    Руководителя предприятия в Верхней Пышме убили прямо в собственном кабинете. Об этом 5 июля сообщает портал Е1. Речь, по данным издания, идет о Сергее Лухманове — основателе и директоре завода «Пластблок».

    Убийство произошло еще в понедельник. По словам одного из местных жителей, некий мужчина просто зашел на территорию, поднялся к Лухманову в кабинет и выстрелил из ружья. Спасти топ-менеджера не удалось, а подозреваемый сбежал. По предварительной информации, тело последнего после суицида нашли во вторник.

    В СК пока никак не комментируют случившееся. В компании от подробностей также воздержались.

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    Комментарии 27

    Akabos05 Июл 2023 в 16:29
    Хорошо, что не как в 90ые!
    Спасибо, ВВП за это!
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 16:23
    Ну прямо ХА ХА ХА
    +0−0
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