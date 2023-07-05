Директора уральского завода застрелили прямо в кабинете

Руководителя предприятия в Верхней Пышме убили прямо в собственном кабинете. Об этом 5 июля сообщает портал Е1. Речь, по данным издания, идет о Сергее Лухманове — основателе и директоре завода «Пластблок».



Убийство произошло еще в понедельник. По словам одного из местных жителей, некий мужчина просто зашел на территорию, поднялся к Лухманову в кабинет и выстрелил из ружья. Спасти топ-менеджера не удалось, а подозреваемый сбежал. По предварительной информации, тело последнего после суицида нашли во вторник.

В СК пока никак не комментируют случившееся. В компании от подробностей также воздержались.