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    Белорусский полковник: авиация НАТО ежемесячно отрабатывает пуски крылатых ракет по Петербургу и Москве

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    8 комментариев

    Стратегическая авиация НАТО практически ежемесячно отрабатывает пуски крылатых ракет по Санкт-Петербургу и Москве из воздушного пространства Восточной Европы. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси полковник Андрей Богодель в новом выпуске программы «PRO Армию» 5 июля, анонсированном белорусским министерством обороны.

    «Каждый день мы говорим о том, что вдоль наших границ постоянно осуществляет полеты разведывательная авиация. И буквально нет такого месяца, чтобы те же самые бомбардировщики стратегические B-52 не выходили и не изображали элементы, связанные с пуском крылатых ракет в сторону того же самого Санкт-Петербурга, Москвы. Это не может не вызывать у нас озабоченность. В связи с чем с нашей стороны принимаются адекватные меры. Мы стараемся проводить ответные учения», — сказал Богодель.

    Он отметил, что вокруг белорусских границ «обстановка создана не совсем стабильная»: на данный момент проводится 12 различных учений, со стороны НАТО была задействована «огромная группировка сил», «беспрецедентное количество авиационных средств было задействовано, как пилотируемых, так и беспилотных» — более 200 единиц. Такое, по его словам, «не проводилось со времен СССР и Варшавского договора». По мнению Богоделя, это говорит о том, что НАТО начинает серьезно рассматривать возможность вооруженного конфликта с РФ и Белоруссией.

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    НАТОКрылатые ракетыБелоруссияБелорусская армия
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    Комментарии 8

    Гость05 Июл 2023 в 13:22
    А чего белорусам-то беспокоиться? Они спокойно отсидятся в Пинских болотах, пока крылатые ракеты транзитом пройдут над ними на Мск и СПб. А после пролёта им и на стол накрывать можно будет.
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 13:21
    Полковник, таки намекает, что бюджеты на их опереточную армию нужно выделить побольше.
    +1−0
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