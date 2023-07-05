Белорусский полковник: авиация НАТО ежемесячно отрабатывает пуски крылатых ракет по Петербургу и Москве

Стратегическая авиация НАТО практически ежемесячно отрабатывает пуски крылатых ракет по Санкт-Петербургу и Москве из воздушного пространства Восточной Европы. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси полковник Андрей Богодель в новом выпуске программы «PRO Армию» 5 июля, анонсированном белорусским министерством обороны.



«Каждый день мы говорим о том, что вдоль наших границ постоянно осуществляет полеты разведывательная авиация. И буквально нет такого месяца, чтобы те же самые бомбардировщики стратегические B-52 не выходили и не изображали элементы, связанные с пуском крылатых ракет в сторону того же самого Санкт-Петербурга, Москвы. Это не может не вызывать у нас озабоченность. В связи с чем с нашей стороны принимаются адекватные меры. Мы стараемся проводить ответные учения», — сказал Богодель.

