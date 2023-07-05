Яма, дай мне знак. В центре Петербурга асфальт не выдержал испытаний

В Адмиралтейском районе Петербурга прошедшие накануне испытания теплосетей выявили брешь в Советском переулке. У дома № 4 забил фонтан, а вода размыла асфальт. Фотографиями 5 июля поделились пользователи соцсетей.
«В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: Советский пер, дом 4. В целях безопасности ограничено движение от 1-Красноармейской до 2-й Красноармейской по Советскому переулку. В данный момент организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства», — рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
В компании напомнили, что испытания важны для подготовки к отопительному сезону. Ненадежные участки к холодам должны быть выявлены и заменены.