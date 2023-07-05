    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, ю-з

    759мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.55eur97.74

    Яма, дай мне знак. В центре Петербурга асфальт не выдержал испытаний

    1315
    2 комментария

    В Адмиралтейском районе Петербурга прошедшие накануне испытания теплосетей выявили брешь в Советском переулке. У дома № 4 забил фонтан, а вода размыла асфальт. Фотографиями 5 июля поделились пользователи соцсетей.

    «В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: Советский пер, дом 4. В целях безопасности ограничено движение от 1-Красноармейской до 2-й Красноармейской по Советскому переулку. В данный момент организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства», — рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    В компании напомнили, что испытания важны для подготовки к отопительному сезону. Ненадежные участки к холодам должны быть выявлены и заменены.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТеплосетьЯма
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость05 Июл 2023 в 12:48
    Ямы и фонтаны - показывать больше не надо, 🤔проведите пожалуйста расследование по "кап.ремонтам и модернизации ТЭС, кстати потгос.заказу и тендерам ( на выполнение работ)" в Центральном районе СПб, за последние 15 лет !
    +1−0
    Гость05 Июл 2023 в 12:43
    Грязевые горячие ванны. Тут даже в Крым ехать не надо.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close