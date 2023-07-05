Любителя погонять на байке «под градусом» в Петербурге оставили без железного коня

У байкера, дважды пойманного на нетрезвой езде в Петербурге, арестовали мотоцикл. Дальнейшую судьбу железного коня будет решать суд.
По версии дознания, 40-летний петербуржец, которого в декабре 2022 года лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование (по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), 29 апреля 2023 года сел за руль мотоцикла BMW F650 GS в нетрезвом состоянии, сообщает 5 июля пресс-служба прокуратуры Петербурга. У дома 84, литера З, по Уманскому переулку его остановили сотрудники полиции.
В отношении мужчины было возбуждено уже уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (пьяное вождение, когда водитель ранее уже был подвергнут административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения). На мотоцикл по ходатайству органов дознания судом наложен арест.
Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительный акт в отношении мотоциклиста, и дело направили в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. Судьба байка решится при вынесении приговора.