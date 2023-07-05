В Петербург привезли серийного убийцу Германа Христана. Его допрашивают по делу о смерти мужчины в 2013 году

Уголовный розыск Петербурга привез из мордовской тюрьмы в Петербург серийного убийцу Германа Христана. Его обвиняют в смерти мужчины, тело которого нашли в квартире в центре города.



Переломанного мужчину нашли в квартире на Гороховой улице в августе 2013 года. Хозяин жилища сообщил тогда, что его друг пришел к нему, сообщил, что его сбила машина, и умер. Проверка не смогла опровергнуть эту информацию. И в возбуждении уголовного дела было отказано.



Однако 10 лет спустя оперативники нашли доказательства того, что смерть мужчины была криминальной. По версии следствия, Христан избил его до полусмерти — нанес руками и ногами не менее 15 ударов. Потом якобы заставил сожительницу замыть кровь, а хозяина квартира заявить о травмировании товарища в ДТП.

