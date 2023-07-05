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    В Петербург привезли серийного убийцу Германа Христана. Его допрашивают по делу о смерти мужчины в 2013 году

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    8 комментариев

    Уголовный розыск Петербурга привез из мордовской тюрьмы в Петербург серийного убийцу Германа Христана. Его обвиняют в смерти мужчины, тело которого нашли в квартире в центре города.

    Переломанного мужчину нашли в квартире на Гороховой улице в августе 2013 года. Хозяин жилища сообщил тогда, что его друг пришел к нему, сообщил, что его сбила машина, и умер. Проверка не смогла опровергнуть эту информацию. И в возбуждении уголовного дела было отказано.

    Однако 10 лет спустя оперативники нашли доказательства того, что смерть мужчины была криминальной. По версии следствия, Христан избил его до полусмерти — нанес руками и ногами не менее 15 ударов. Потом якобы заставил сожительницу замыть кровь, а хозяина квартира заявить о травмировании товарища в ДТП.

    Христана осудили на пожизненный срок в 2019 году. Его обвиняли в убийстве и поджоге четырех односельчан в деревне Проба Всеволожского района области. Помимо этого были доказаны многочисленные кражи у местных жителей. Срок мужчина отбывает в Торбеевском централе.

    Оттуда его привезли для следственных действий в Петербург.

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    Комментарии 8

    Гость05 Июл 2023 в 09:51
    Христиан — это фамилия? Самая мирная религия, мечтает кто-то... 🥱
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 09:50
    Цирк
    +0−0
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