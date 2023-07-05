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    Похититель сала рассказал о страданиях души. К дзену он шел почти 10 лет

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    5 комментариев

    Житель Усть-Камчатска пришел в полицию с повинной и рассказал, как в 2013 году проник в чужую квартиру и украл верхнюю одежду и три килограмма сала. Об этом в среду, 5 июля, сообщает прокуратура Камчатского края.

    Дело о краже было возбуждено в 2014 году, но тогда раскрыть преступление не удалось. Общий ущерб правоохранительные органы оценили в 26 тысяч рублей.

    Почти через 10 лет мужчина сам признался в преступлении. Он подробно описал обстановку в квартире, из которой украл сало и одежду. Также 48-летний житель Усть-Камчатска рассказал, что сделал с украденным: вещи обменял на алкоголь, а сало съел.

    Следователь спросил у мужчины, что же его привело в полицию спустя такой серьезный срок. Он ответил, что начал испытывать сильные душевные переживания из-за кражи, а еще начались проблемы со сном.

    «Оценка действиям обвиняемого будет дана судом с учетом всех обстоятельств, смягчающих наказание», — говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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    Комментарии 5

    Гость05 Июл 2023 в 10:03
    Да это же рецидивист Салосъив!
    +0−0
    triton197705 Июл 2023 в 09:21
    Была бы у оперативников тогда собака, наверняка бы вычислили вора за два счета))
    +0−0
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