Похититель сала рассказал о страданиях души. К дзену он шел почти 10 лет

Житель Усть-Камчатска пришел в полицию с повинной и рассказал, как в 2013 году проник в чужую квартиру и украл верхнюю одежду и три килограмма сала. Об этом в среду, 5 июля, сообщает прокуратура Камчатского края.
Дело о краже было возбуждено в 2014 году, но тогда раскрыть преступление не удалось. Общий ущерб правоохранительные органы оценили в 26 тысяч рублей.
Почти через 10 лет мужчина сам признался в преступлении. Он подробно описал обстановку в квартире, из которой украл сало и одежду. Также 48-летний житель Усть-Камчатска рассказал, что сделал с украденным: вещи обменял на алкоголь, а сало съел.
Следователь спросил у мужчины, что же его привело в полицию спустя такой серьезный срок. Он ответил, что начал испытывать сильные душевные переживания из-за кражи, а еще начались проблемы со сном.
«Оценка действиям обвиняемого будет дана судом с учетом всех обстоятельств, смягчающих наказание», — говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.