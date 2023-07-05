Похититель сала рассказал о страданиях души. К дзену он шел почти 10 лет

Житель Усть-Камчатска пришел в полицию с повинной и рассказал, как в 2013 году проник в чужую квартиру и украл верхнюю одежду и три килограмма сала. Об этом в среду, 5 июля, сообщает прокуратура Камчатского края.

Дело о краже было возбуждено в 2014 году, но тогда раскрыть преступление не удалось. Общий ущерб правоохранительные органы оценили в 26 тысяч рублей.



Почти через 10 лет мужчина сам признался в преступлении. Он подробно описал обстановку в квартире, из которой украл сало и одежду. Также 48-летний житель Усть-Камчатска рассказал, что сделал с украденным: вещи обменял на алкоголь, а сало съел.