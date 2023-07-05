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    В Госдуме предложат предупреждать наследников о долгах их умерших родственников

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    2 комментария

    Россиян, вступающих в наследство, могут начать в обязательном порядке уведомлять о долгах их умерших родственников. Соответствующий законопроект 5 июля внесут в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

    Документ подразумевает, что нотариусы, ведущие наследственное дело, должны будут в течение трех дней после открытия дела — то есть после смерти человека — направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Если у умершего была кредитная история, будет запрошен также кредитный отчет наследодателя. Если окажется, что у человека были долги, в течение шести месяцев со дня открытия дела об этом уведомят наследников.

    Наследники могут вступить в наследство или отказаться от него, но в первом случае «в подарок» они получают и долги родственника. Иногда об этом узнают уже после вступления в наследство — а сумма долга может даже превышать полученное. Это происходит из-за того, что в законодательстве нет четкого порядка информирования наследников о долгах, считают авторы законопроекта.

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    НаследствоДолги умерших
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    Комментарии 2

    Гость05 Июл 2023 в 01:03
    бред?
    +1−1
    правду не задушишь не убьёшь!05 Июл 2023 в 00:59
    преемнику вождя стоит задуматься однако.

    хе-хе.
    +5−0
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