В Госдуме предложат предупреждать наследников о долгах их умерших родственников

Россиян, вступающих в наследство, могут начать в обязательном порядке уведомлять о долгах их умерших родственников. Соответствующий законопроект 5 июля внесут в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».
Документ подразумевает, что нотариусы, ведущие наследственное дело, должны будут в течение трех дней после открытия дела — то есть после смерти человека — направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Если у умершего была кредитная история, будет запрошен также кредитный отчет наследодателя. Если окажется, что у человека были долги, в течение шести месяцев со дня открытия дела об этом уведомят наследников.
Наследники могут вступить в наследство или отказаться от него, но в первом случае «в подарок» они получают и долги родственника. Иногда об этом узнают уже после вступления в наследство — а сумма долга может даже превышать полученное. Это происходит из-за того, что в законодательстве нет четкого порядка информирования наследников о долгах, считают авторы законопроекта.