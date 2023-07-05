В Госдуме предложат предупреждать наследников о долгах их умерших родственников

Россиян, вступающих в наследство, могут начать в обязательном порядке уведомлять о долгах их умерших родственников. Соответствующий законопроект 5 июля внесут в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».



Документ подразумевает, что нотариусы, ведущие наследственное дело, должны будут в течение трех дней после открытия дела — то есть после смерти человека — направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Если у умершего была кредитная история, будет запрошен также кредитный отчет наследодателя. Если окажется, что у человека были долги, в течение шести месяцев со дня открытия дела об этом уведомят наследников.