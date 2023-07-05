Американец съел 62 хот-дога за 10 минут. И не смог превзойти свой прошлый рекорд

Американец Джоуи Честнат за 10 минут проглотил 62 хот-дога, но не смог побить свой же мировой рекорд, сообщает 4 июля New York Post.



Два года назад Честнат за то же время съел 76 сосисок. Он вообще легенда в мире азартных едоков — выигрывал конкурс в 2007, 2009, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годах.



«Я прекрасно себя чувствую. Как будто вообще не ел», — сказал Честнат в интервью New York Post после очередной победы.



Среди женщин победу одержала рекордсменка Мики Судо, поглотив 39 с половиной хот-догов. Соревнования Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США, начиная с 1916 года. Тогда первый победитель ирландец Джим Маллен съел всего-навсего 13 сосисок за 12 минут.

