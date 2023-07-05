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    Американец съел 62 хот-дога за 10 минут. И не смог превзойти свой прошлый рекорд

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    2 комментария

    Американец Джоуи Честнат за 10 минут проглотил 62 хот-дога, но не смог побить свой же мировой рекорд, сообщает 4 июля New York Post.

    Два года назад Честнат за то же время съел 76 сосисок. Он вообще легенда в мире азартных едоков — выигрывал конкурс в 2007, 2009, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годах.

    «Я прекрасно себя чувствую. Как будто вообще не ел», — сказал Честнат в интервью New York Post после очередной победы.

    Среди женщин победу одержала рекордсменка Мики Судо, поглотив 39 с половиной хот-догов. Соревнования Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США, начиная с 1916 года. Тогда первый победитель ирландец Джим Маллен съел всего-навсего 13 сосисок за 12 минут.

    Известно, что чемпион в каждой категории выигрывает десять тысяч долларов. За вторые места едоки получают по пять тысяч, за третье место — 2,5 тысячи долларов.

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    Чемпионат по поеданию хот-догов
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    Комментарии 2

    Гость05 Июл 2023 в 00:49
    Наверное американец Джоуи Честната какает не в унитаз, а в ванну.
    +0−0
    triton197705 Июл 2023 в 00:35
    Ну классический хот-дог не самый лучший "фастфуд" и в одном единственном экземпляре, а тут сразу 62)) Доп-жирок новоявленному чемпиону как минимум обеспечен)
    +0−0
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