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    Роспотребнадзор отреагировал на духоту в аэропорту Пулково

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    4 комментария

    Пассажирка рейса Петербург — Москва пожаловалась на плохую вентиляцию в Пулково в транспортную прокуратуру, а та перенаправила в петербургский Роспотребнадзор. И он выпустил предостережение.

    Как рассказала автор жалобы, когда она улетала из Пулково, то в аэропорту было душно. «Помещение никаким образом не проветривалось, вентиляция не работала, что с учетом большого скопления людей создавало крайне негативную обстановку. Дыхание было затруднено, что приводило к головной боли», — заявила она. И попросила проверить Пулково.

    Оснований для проверки в Роспотребнадзоре не нашли, но «в целях проведения мероприятий по профилактике правонарушений в области санитарно-эпидемиологического законодательства» объявили в адрес ООО «Воздушные ворота Санкт-Петербурга» — оператора аэропорта Пулково — «предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», сообщили 4 июля в ведомстве.

    Ответ за подписью заместителя руководителя петербургского Роспотребнадзора Елены Смирновой есть в распоряжении «Фонтанки».

    «Фонтанка» запросила у пресс-службы аэропорта, как это теперь скажется на температуре в здании воздушной гавани. Там сообщили, что в аэропорту Пулково «регулярно проводятся замеры основных показателей, в том числе температур». В результате проверки за последнюю неделю превышений необходимых показателей зафиксировано не было.

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    Аэропорт ПулковоДухотаРоспотребнадзор
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    Комментарии 4

    Гость04 Июл 2023 в 21:41
    Скажите спасибо, что пока хоть что-то куда-то летает, неблагодарные!
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 20:46
    Роспотреб и в том, что бутылка 0.5 воды в Пулково стоит от 130ре, не находит сговор и нарушение. Вот такая шарага.
    +0−1
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