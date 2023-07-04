Роспотребнадзор отреагировал на духоту в аэропорту Пулково

Пассажирка рейса Петербург — Москва пожаловалась на плохую вентиляцию в Пулково в транспортную прокуратуру, а та перенаправила в петербургский Роспотребнадзор. И он выпустил предостережение.

Как рассказала автор жалобы, когда она улетала из Пулково, то в аэропорту было душно. «Помещение никаким образом не проветривалось, вентиляция не работала, что с учетом большого скопления людей создавало крайне негативную обстановку. Дыхание было затруднено, что приводило к головной боли», — заявила она. И попросила проверить Пулково.

Оснований для проверки в Роспотребнадзоре не нашли, но «в целях проведения мероприятий по профилактике правонарушений в области санитарно-эпидемиологического законодательства» объявили в адрес ООО «Воздушные ворота Санкт-Петербурга» — оператора аэропорта Пулково — «предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», сообщили 4 июля в ведомстве.