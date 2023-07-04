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    Путин рассказал, что 50 выпускников школы губернаторов РАНХиГС стали главами российских регионов

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    12 комментариев

    В России выпускниками программы школы губернаторов с 2017 года стали более 400 человек. Из них — 50 выпускников стали главами регионов, пять человек были назначены федеральными министрами, более 20 человек — заместителями министров, в том числе семь — первыми заместителями. Об этом 4 июля рассказал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, сообщает пресс-служба Кремля.

    Глава государства отметил, что выпускники программы работают в обеих палатах парламента, администрации президента и в правительстве, а также становятся главами российских городов.

    Это действительно крупнейшие города страны: Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Калуга, Липецк, Воронеж, Ижевск и так далее, подчеркнул президент и добавил, что выпускники также трудятся в крупнейших корпорациях, таких, как «Роскосмос», «Роснано», РЖД, Объединённая авиастроительная корпорация, Сбербанк, «Роснефть», «Алроса».

    Путин указал, что программа построена на принципах абсолютной прозрачности, где важным становится «не какое-то телефонное право и бывшие заслуги», а личные способности и творческий потенциал.

    Также на встрече российский лидер отметил, что не сомневается в победе, и поблагодарил всех жителей Херсонской области за терпение. «Хочу поблагодарить всех, кто живет в Херсонской области, потому что люди проявляют удивительное терпение, мужество, созидательный потенциал. И конечно, самое главное для нас, нужно поддерживать движение вперед вместе с Россией», — сказал Путин.

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    Комментарии 12

    Гость04 Июл 2023 в 20:02
    Лаврова на них нету..
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    Гость04 Июл 2023 в 19:50
    "Хороша" школа...перечислил депрессивные регионы и убыточные предприятия:))
    +0−0
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