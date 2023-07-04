Путин рассказал, что 50 выпускников школы губернаторов РАНХиГС стали главами российских регионов

В России выпускниками программы школы губернаторов с 2017 года стали более 400 человек. Из них — 50 выпускников стали главами регионов, пять человек были назначены федеральными министрами, более 20 человек — заместителями министров, в том числе семь — первыми заместителями. Об этом 4 июля рассказал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС, сообщает пресс-служба Кремля.



Глава государства отметил, что выпускники программы работают в обеих палатах парламента, администрации президента и в правительстве, а также становятся главами российских городов.

