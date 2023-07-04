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    «Мыли малышку раз 100». В городе Тавда спасли щенка, который почти утонул в гудроне

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    2 комментария

    В городе Тавда Свердловской области волонтёры спасли щенка, который практически утонул в резервуаре с гудроном. Когда животное обнаружили, оно было в жутком состоянии. Фото щенка публикует телеграм-канал «PRO город Тавда». Видно, что малышка (это девочка) полностью покрыта нефтепродуктами.

    «Её глазки были залиты и склеены, лапы тоже, во рту был гудрон», — пишут зоозащитники.

    Спасательная операция заняла больше 10 часов.

    «Мыли малышку раз 100. Отпаивали водой и молочком. Сама щенок была пушистая, но пришлось выстригать всю шерсть ножницами под самую кожу. Теперь главное, чтобы девочка пришла в себя и у неё прошла интоксикация», — рассказывают волонтёры.

    За щенка теперь можно не волноваться, а вот место в Тавде, где всё случилось, спасители собаки всё ещё расценивают как источник угрозы, и не только для животных.

    «За техникумом есть место, недалеко от ж/д моста, где стоит этот вязкий продукт уже лет 20, и в этом месте уже погибло огромное количество животных и птиц. Так же там часто играют дети», — пишут волонтёры.

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    ТавдаСпасли щенка
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    Комментарии 2

    Гость04 Июл 2023 в 19:00
    Там в этом городе есть власть , начальство, хозяева этого гудрона где?! Их бы самих туда окунуть за такую безхозяйственность, за 20 лет не убрать, это же кем надо быть?!
    +1−0
    Гость04 Июл 2023 в 18:45
    😪😔🙏
    +0−0
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