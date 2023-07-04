«Мыли малышку раз 100». В городе Тавда спасли щенка, который почти утонул в гудроне

В городе Тавда Свердловской области волонтёры спасли щенка, который практически утонул в резервуаре с гудроном. Когда животное обнаружили, оно было в жутком состоянии. Фото щенка публикует телеграм-канал «PRO город Тавда». Видно, что малышка (это девочка) полностью покрыта нефтепродуктами.
«Её глазки были залиты и склеены, лапы тоже, во рту был гудрон», — пишут зоозащитники.
Спасательная операция заняла больше 10 часов.
«Мыли малышку раз 100. Отпаивали водой и молочком. Сама щенок была пушистая, но пришлось выстригать всю шерсть ножницами под самую кожу. Теперь главное, чтобы девочка пришла в себя и у неё прошла интоксикация», — рассказывают волонтёры.
За щенка теперь можно не волноваться, а вот место в Тавде, где всё случилось, спасители собаки всё ещё расценивают как источник угрозы, и не только для животных.
«За техникумом есть место, недалеко от ж/д моста, где стоит этот вязкий продукт уже лет 20, и в этом месте уже погибло огромное количество животных и птиц. Так же там часто играют дети», — пишут волонтёры.