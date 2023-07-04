На Морском кладбище во Владивостоке порезали четыре десятка флагов на могилах участников СВО

На Морском кладбище во Владивостоке неизвестные разрезали почти четыре десятка российских флагов на могилах погибших в ходе специальной военной операции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ — «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации», сообщили 4 июля РИА Новости в пресс-службе городского главка.



В социальных сетях говорилось, что с могил сняли флаги ЧВК «Вагнер», а также разбросали венки. По информации источника агентства, пострадало 38 флагов. Разыскиваются двое — мужчина и женщина средних лет.