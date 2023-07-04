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    На Морском кладбище во Владивостоке порезали четыре десятка флагов на могилах участников СВО

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    7 комментариев

    На Морском кладбище во Владивостоке неизвестные разрезали почти четыре десятка российских флагов на могилах погибших в ходе специальной военной операции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ — «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации», сообщили 4 июля РИА Новости в пресс-службе городского главка.

    В социальных сетях говорилось, что с могил сняли флаги ЧВК «Вагнер», а также разбросали венки. По информации источника агентства, пострадало 38 флагов. Разыскиваются двое — мужчина и женщина средних лет.

    Морское кладбище — один из самых старых и известных владивостокских некрополей — расположено в южной части города недалеко от бухты Патрокл. Здесь погребены моряки с крейсера «Варяг», выдающийся путешественник Владимир Арсеньев, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Первые захоронения погибших в СВО, в частности, морских пехотинцев из дислоцированной в Приморье 155-й бригады, появились недалеко от главного входа в марте 2022 года.

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    Комментарии 7

    Гость04 Июл 2023 в 17:14
    что-то хотели этим сказать?
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 17:11
    Народ и власть сплотились
    +2−1
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