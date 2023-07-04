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    Евролига продлила отстранение российских клубов

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    5 комментариев

    Члены ассамблеи баскетбольной Евролиги приняли решение продлить санкции в отношении российских клубов, отстранив их от участия в соревнованиях в сезоне-2023/24. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

    Действующий обладатель титула чемпиона Евролиги — клуб «Реал» из Мадрида, который одержал победу над «Олимпиакосом» в финале со счетом 79:78. В матче за третье место «Монако» обыграл «Барселону» со счетом 78:66.

    Напомним, в марте 2022 года исполнительный совет акционеров Евролиги уже принимал решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. В частности, ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из Евролиги, а «Локомотив-Кубань» не смог принять участие в Еврокубке. 16 июня было принято решение о продлении отстранения российских команд до конца сезона-2022/23.

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    Комментарии 5

    26619364804 Июл 2023 в 17:51
    Пол намыт.
    +1−0
    Гость04 Июл 2023 в 17:48
    А много ли у нас тех, кому сейчас интересен баскетбол? Раньше был интересен. А сейчас?
    +0−0
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