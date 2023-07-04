«Телохранителей» из Дагестана отправили в колонию за вымогательство по пути в Петербург

Петроградский районный суд огласил приговор в отношении Саида Магомедова и Рашидхана Рамазанова, признанных виновными в вымогательстве. Пару лет назад они страшно напугали петербуржца, который нанял серьезных мужчин охранять себя в пути из Магнитогорска. Подробности рассказали 4 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



15 июня 2021 года фигуранты и потерпевший ехали из Магнитогорска в Петербург на AUDI А8. Двух товарищей петербуржец нанял в качестве телохранителей, так как ему предстояла криптовалютная сделка на 38 млн рублей. Не для себя, для друга. В пути подсудимые потребовали у своего «работодателя» передать им 4 млн рублей за их услуги. Они остановились в Валдае, где встретились с «земляками с Кавказа». Потерпевший не на шутку испугался и позвонил своей маме. Та сообщила в полицию.