«Телохранителей» из Дагестана отправили в колонию за вымогательство по пути в Петербург

Петроградский районный суд огласил приговор в отношении Саида Магомедова и Рашидхана Рамазанова, признанных виновными в вымогательстве. Пару лет назад они страшно напугали петербуржца, который нанял серьезных мужчин охранять себя в пути из Магнитогорска. Подробности рассказали 4 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
15 июня 2021 года фигуранты и потерпевший ехали из Магнитогорска в Петербург на AUDI А8. Двух товарищей петербуржец нанял в качестве телохранителей, так как ему предстояла криптовалютная сделка на 38 млн рублей. Не для себя, для друга. В пути подсудимые потребовали у своего «работодателя» передать им 4 млн рублей за их услуги. Они остановились в Валдае, где встретились с «земляками с Кавказа». Потерпевший не на шутку испугался и позвонил своей маме. Та сообщила в полицию.
Вскоре машина была остановлена сотрудниками полиции. Но Магомедов и Рамазанов смогли убедить жертву наврать сотрудникам правоохранительных органов и сказать, что все с ним хорошо. На следующий день утром компания добралась до Петербурга, где у потерпевшего потребовали уже 4 100 000 рублей, 100 тысяч — за проблемы с полицией в Валдае. Фигуранты угрожали жертве и его семье. В итоге петербуржец отдал своим телохранителям 11 500 евро, в качестве залога они также забрали AUDI А8, попросив подумать о семье. 17 июня Магомедов и Рамазанов получили еще 3 100 000 рублей.
На суде потерпевший утверждал, что между ним и фигурантами не было договоренности об оплате их услуг в размере 4 млн рублей. Подсудимые настаивали на противном.
Суд поверил потерпевшему и назначил наказание Магомедову и Рамазанову в виде 8 лет лишения свободы в ИК строгого режима каждому. Деньги потерпевшему нужно будет вернуть, всего 4 102 926,50 рубля. В счет иска суд обратил взыскание на Toyota Land Cruiser Рамазанова и Lexus LX 570 Магомедова.