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    Нехороший месяц. За июнь в Петербурге и Ленобласти пропало более 50 детей

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    8 комментариев

    Июньские итоги работы в Петербурге и Ленинградской области подвёл поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Первый месяц летних каникул в этом году назвали нехорошим — заявок о пропавших поступило почти на сорок больше, чем за тот же период в 2022 году.

    «Слишком много сообщений о пропаже детей и подростков — 55. И это только начало сезона», — сообщили в пресс-службе 4 июля.

    Срочных поисков, как отмечают волонтёры, также оказалось много — 148. В лесу искали 34 человека, ещё двадцать заявок поступило с пометкой «вода».

    «Мы, конечно, готовимся. Провели масштабные учения, аттестовали новых регистраторов и поисковиков, способных вести группы на задачи разной сложности. Но больше всего мы бы хотели, чтобы наши знания и навыки не пригодились на практике», — отмечают в отряде.

    Всего за первый летний месяц волонтёры отработали 308 заявок. Живыми найдены 202 человека, 18 погибли. Поиски 23 пропавших продолжаются.

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    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ6
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    Комментарии 8

    ЗаБота04 Июл 2023 в 15:29
    Это ответ говорящим - мы в свое время гуляли без присмотра... И это только в Ленобласти!
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 15:22
    Да неужели у этих пацанов и дети Родителям на все наплевать?.
    +0−0
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