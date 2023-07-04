Нехороший месяц. За июнь в Петербурге и Ленобласти пропало более 50 детей

Июньские итоги работы в Петербурге и Ленинградской области подвёл поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Первый месяц летних каникул в этом году назвали нехорошим — заявок о пропавших поступило почти на сорок больше, чем за тот же период в 2022 году.



«Слишком много сообщений о пропаже детей и подростков — 55. И это только начало сезона», — сообщили в пресс-службе 4 июля.

Срочных поисков, как отмечают волонтёры, также оказалось много — 148. В лесу искали 34 человека, ещё двадцать заявок поступило с пометкой «вода».



«Мы, конечно, готовимся. Провели масштабные учения, аттестовали новых регистраторов и поисковиков, способных вести группы на задачи разной сложности. Но больше всего мы бы хотели, чтобы наши знания и навыки не пригодились на практике», — отмечают в отряде.

