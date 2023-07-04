У России отобрали чемпионат Европы по гандболу

Европейская федерации гандбола (ЕГФ) приняла решение перенести женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года из России. Новое место проведения пока не определено.



Как заявили на сайте ЕГФ, на сегодняшний день российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация считает, что из-за сложившейся обстановки невозможно провести этапы подготовки к такому крупному турниру, а именно: инспекционные визиты представителей ЕГФ, проверка технического обеспечения арен, приезд болельщиков из других стран.



Напомним, ранее Россия после начала СВО лишилась чемпионатов мира по хоккею, по волейболу, финала Лиги чемпионов, этапов Кубка мира по биатлону и многих других международных соревнований.

