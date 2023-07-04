В Юнтолово к 2025 году построят детский сад на 200 детей

На Юнтоловском проспекте в Приморском районе начали строить новый детский сад. Как отмечает девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург», двухэтажное здание будет рассчитано на 200 мест.
В садике предусмотрено 10 групп для детей от двух до семи лет, в каждой из них будут своя раздевалка, зона для игр и занятий, спальня, буфет и туалет. На первом этаже разместят кухню с горячим и холодным цехами, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории оборудуют площадки для занятий спортом и игр.
Садик станет четвертым на территории жилого экорайона «Юнтолово». Завершить строительство планируют в 3 квартале 2025 года.