В Новосибирске семейная пара проснулась с незнакомкой в постели

Курьезный случай произошел в Новосибирске, где семейная пара забыла закрыть входную дверь перед сном. Мужчина и женщина проснулись среди ночи с незнакомой девушкой в кровати. Та рьяно отстаивала личное пространство. Подробности 4 июля сообщает портал НГС.



О случившемся пострадавшая пара рассказала в соцсетях. Выяснилось, что незваная гостья сперва сходила в туалет, а затем забралась в кровать к паре, после чего те проснулись.