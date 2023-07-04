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    В Новосибирске семейная пара проснулась с незнакомкой в постели

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    44 комментария

    Курьезный случай произошел в Новосибирске, где семейная пара забыла закрыть входную дверь перед сном. Мужчина и женщина проснулись среди ночи с незнакомой девушкой в кровати. Та рьяно отстаивала личное пространство. Подробности 4 июля сообщает портал НГС.

    О случившемся пострадавшая пара рассказала в соцсетях. Выяснилось, что незваная гостья сперва сходила в туалет, а затем забралась в кровать к паре, после чего те проснулись.

    «Начала выпендриваться, как будто пришла к себе в квартиру. Мы ее выгнали, а она тарабанила в дверь минут 30, выламывала. Мы вызвали полицию. Они приехали только через 2 часа, она уже ушла», — рассказала женщина.

    Оказалось, что девушка перепила, провожая в армию своего парня. В комментариях к посту она извинилась и добавила, что ничего не понимала. Она также отметила, что постфактум была рада попасть именно к семейной паре, а не к «куче мужиков», которые могли бы воспользоваться ее состоянием.

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    Комментарии 44

    28034346504 Июл 2023 в 15:47
    Ирония судьбы или с легким паром 😂
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 15:25
    А где-то грустила куча мужиков.
    +0−0
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