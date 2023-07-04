В Новосибирске семейная пара проснулась с незнакомкой в постели

Курьезный случай произошел в Новосибирске, где семейная пара забыла закрыть входную дверь перед сном. Мужчина и женщина проснулись среди ночи с незнакомой девушкой в кровати. Та рьяно отстаивала личное пространство. Подробности
О случившемся пострадавшая пара рассказала в соцсетях. Выяснилось, что незваная гостья сперва сходила в туалет, а затем забралась в кровать к паре, после чего те проснулись.
«Начала выпендриваться, как будто пришла к себе в квартиру. Мы ее выгнали, а она тарабанила в дверь
Оказалось, что девушка перепила, провожая в армию своего парня. В комментариях к посту она извинилась и добавила, что ничего не понимала. Она также отметила, что постфактум была рада попасть именно к семейной паре, а не к «куче мужиков», которые могли бы воспользоваться ее состоянием.