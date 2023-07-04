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    Иран вступил в ШОС

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    1 комментарий

    Иран стал новым членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 4 июля пишет ТАСС со ссылкой на секретариат ШОС.

    Исламская республика — девятая страна-член ШОС. Кроме нее, участниками организации являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

    Шанхайская организация сотрудничества была создана в июне 2001 года в Шанхае. В качестве основных целей ШОС декларирует укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами-членами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере —образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны окружающей среды и др.; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к установлению демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.

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    Комментарии 1

    Гость04 Июл 2023 в 13:19
    А когда-то Путин говорил, что Россия - европейская страна.
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