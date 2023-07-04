Иран вступил в ШОС

Иран стал новым членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 4 июля пишет ТАСС со ссылкой на секретариат ШОС.
Исламская республика — девятая страна-член ШОС. Кроме нее, участниками организации являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в июне 2001 года в Шанхае. В качестве основных целей ШОС декларирует укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами-членами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере —образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны окружающей среды и др.; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к установлению демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.