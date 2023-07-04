Столтенберг еще на год останется генсеком НАТО

Норвежец Йенс Столтенберг остается на посту генсека НАТО — срок его полномочий продлили до
Он отметил, что трансатлантический союз между Европой и Северной Америкой «позволяет сохранять свободу и безопасность стран НАТО» на протяжении почти
Столтенберг был в 2000–2001 и 2005–2013 годах премьер-министром Норвегии. С
Еще в мае 2023 года политик говорил, что покинет пост генсека НАТО. Среди его возможных преемников называли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса.