    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, ю-з

    754мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.33eur97.26

    Столтенберг еще на год останется генсеком НАТО

    604
    8 комментариев

    Норвежец Йенс Столтенберг остается на посту генсека НАТО — срок его полномочий продлили до 1 октября 2024 года, о чем он сообщил 4 июля в своих соцсетях. По его словам, сейчас Североатлантический альянс важен для безопасности Европы как никогда раньше.

    Он отметил, что трансатлантический союз между Европой и Северной Америкой «позволяет сохранять свободу и безопасность стран НАТО» на протяжении почти 75 лет.

    Столтенберг был в 2000–2001 и 2005–2013 годах премьер-министром Норвегии. С 1 октября 2014 года является главным должностным лицом Организации Североатлантического договора (НАТО). Дольше других пост генсека НАТО занимал голландец Йозеф Лунс — 13 лет (с октября 1971 года по июнь 1984 года).

    Еще в мае 2023 года политик говорил, что покинет пост генсека НАТО. Среди его возможных преемников называли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость04 Июл 2023 в 13:16
    А где был Столтенберг, когда журналистку Милашину избивали? Стыдливо отвернулся и молчал?
    +0−0
    26619364804 Июл 2023 в 13:10
    Даст деду прикурить.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close