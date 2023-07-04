Столтенберг еще на год останется генсеком НАТО

Норвежец Йенс Столтенберг остается на посту генсека НАТО — срок его полномочий продлили до 1 октября 2024 года , о чем он сообщил 4 июля в своих соцсетях. По его словам, сейчас Североатлантический альянс важен для безопасности Европы как никогда раньше.



Он отметил, что трансатлантический союз между Европой и Северной Америкой «позволяет сохранять свободу и безопасность стран НАТО» на протяжении почти 75 лет.

