МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге

В Санкт-Петербурге во вторник,
«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС»,
О сегодняшней погоде подробнее читайте здесь. Также главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал день, когда в городе будет жарко и сухо.
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Пробки
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В Санкт-Петербурге во вторник,
«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС»,
О сегодняшней погоде подробнее читайте здесь. Также главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал день, когда в городе будет жарко и сухо.
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