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    МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге

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    В Санкт-Петербурге во вторник, 4 июля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сегодня сообщило городское МЧС.

    «По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 04 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы», — говорится в сообщении ведомства.

    О сегодняшней погоде подробнее читайте здесь. Также главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал день, когда в городе будет жарко и сухо.

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