Новую развязку на трассе М-10 в Ям-Ижоре планируют открыть в сентябре

На федеральной трассе М-10 «Россия» под Петербургом приступили к завершающему этапу строительства транспортной развязки в Тосненском районе Ленобласти. Открыть ее намерены в сентябре этого года.
Речь идет о развязке в Ям-Ижоре, которую возводят в рамках реконструкции участка М-10 на 672-м километре дороги. В нее вошли мост, разворотная петля, путепровод, надземный пешеходный переход и проезд для сельскохозяйственной техники в насыпи дороги, сообщает 4 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Работы на развязке вышли на финишную прямую. Сейчас генподрядчик делает там деформационные швы на путепроводе над трассой, устанавливает парапет и красит металлоконструкции обновленного моста через Ижору. Вблизи жилых домов на подходах к мосту и вдоль съезда в сторону поселка Тельмана монтируют шумозащитные экраны, а возле надземного перехода, который уже возведен, продолжают обустраивать переходно-скоростную полосу и тротуары. До ввода развязки в эксплуатации предстоит также заменить верхний слой асфальта на основном ходу трассы М-10, нанести разметку, установить дорожные знаки и павильоны на остановках и выполнить благоустройство территории.
Реконструкция М-10 на 672-м километре началась летом 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы предполагают строительство развязки и разворотной петли с путепроводом над проезжей частью трассы, а также реконструкцию моста через Ижору и перекрестка М-10 с Павловской и Пушкинской улицами. При реконструкции моста на нем заменили пролетное строение, гидроизоляцию, перила, водоотвод и деформационные швы.