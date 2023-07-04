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    Новую развязку на трассе М-10 в Ям-Ижоре планируют открыть в сентябре

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    2 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На федеральной трассе М-10 «Россия» под Петербургом приступили к завершающему этапу строительства транспортной развязки в Тосненском районе Ленобласти. Открыть ее намерены в сентябре этого года.

    Речь идет о развязке в Ям-Ижоре, которую возводят в рамках реконструкции участка М-10 на 672-м километре дороги. В нее вошли мост, разворотная петля, путепровод, надземный пешеходный переход и проезд для сельскохозяйственной техники в насыпи дороги, сообщает 4 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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    Работы на развязке вышли на финишную прямую. Сейчас генподрядчик делает там деформационные швы на путепроводе над трассой, устанавливает парапет и красит металлоконструкции обновленного моста через Ижору. Вблизи жилых домов на подходах к мосту и вдоль съезда в сторону поселка Тельмана монтируют шумозащитные экраны, а возле надземного перехода, который уже возведен, продолжают обустраивать переходно-скоростную полосу и тротуары. До ввода развязки в эксплуатации предстоит также заменить верхний слой асфальта на основном ходу трассы М-10, нанести разметку, установить дорожные знаки и павильоны на остановках и выполнить благоустройство территории.

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    Реконструкция М-10 на 672-м километре началась летом 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы предполагают строительство развязки и разворотной петли с путепроводом над проезжей частью трассы, а также реконструкцию моста через Ижору и перекрестка М-10 с Павловской и Пушкинской улицами. При реконструкции моста на нем заменили пролетное строение, гидроизоляцию, перила, водоотвод и деформационные швы.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьТрасса М-10 РоссияСтроительство дорог
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    Комментарии 2

    Шкулев, верни старую верстку!04 Июл 2023 в 18:01
    каков же Позор! деньги Народа - на ветер!
    +1−0
    мухомор04 Июл 2023 в 18:01
    это отлично!
    +1−0
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