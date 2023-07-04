Новую развязку на трассе М-10 в Ям-Ижоре планируют открыть в сентябре

На федеральной трассе М-10 «Россия» под Петербургом приступили к завершающему этапу строительства транспортной развязки в Тосненском районе Ленобласти. Открыть ее намерены в сентябре этого года.

Речь идет о развязке в Ям-Ижоре, которую возводят в рамках реконструкции участка М-10 на 672-м километре дороги. В нее вошли мост, разворотная петля, путепровод, надземный пешеходный переход и проезд для сельскохозяйственной техники в насыпи дороги, сообщает 4 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».