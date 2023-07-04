Девятилетнему Лёше нужна помощь в борьбе с лейкозом

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Лёша уже три года борется с лейкозом. Позади несколько курсов химиотерапии и трансплантация костного мозга. Сейчас мальчик продолжает лечение и пытается справиться с возникшими после пересадки осложнениями. В этом помогает дорогостоящий препарат. Врачи отметили хорошее самочувствие Лёши и приняли решение продлить приём лекарства ещё на три месяца. Однако быстро его получить невозможно, а время не ждёт.



Лёша Мартынов, 9 лет.

Острый лимфобластный лейкоз.

Требуется три упаковки лекарственного препарата. Не хватает 237 375 рублей .



Вымыть руки и со скоростью света уплести котлету с картофельным пюре за обе щеки — одно из любимых блюд Лёши. Всё ради того, чтобы поскорее разложить «Лего» или достать из-под кровати футбольный мяч. А может, всё и сразу? Ужин даёт Лёше огромный запас энергии. Нужно столько всего успеть, пока мама не отправила спать.

«Невозможно не улыбнуться, глядя на то, как Лёша носится по квартире, играя с пушистыми друзьями: котом Тимофеем и псом Веником. Мне кажется, радость и счастье в этот момент переполняют сына. И невольно, как по цепочке, счастьем наполняюсь и я», — рассказывает Олеся, мама Лёши.



Всё началось три года назад в декабре. Лёша пожаловался на зубную боль. В поликлинике зуб удалили, а чуть позже дома после проведённой процедуры у него открылось сильное кровотечение. Олеся забила тревогу — что-то не так. Анализы сдали немедленно, прошли необходимые обследования. Оказалось, острый лимфобластный лейкоз.

«Для нас это был шок. Никто не ожидал, что за обычной зубной болью скрывается онкология. Жизнь перевернулась на 180 градусов. Мы с сыном стали больше ценить друг друга, радоваться каждому мгновению вместе. Я очень переживаю за здоровье Лёши», — говорит Олеся.



Несколько пройденных курсов химиотерапии не дали результата. Поэтому решено было продолжить лечение в Санкт-Петербурге, в клинике им. Р. М. Горбачёвой , куда Алексей с мамой отправились из родного Иркутска. Здесь ему в августе 2021 года провели трансплантацию костного мозга. Это должно было «перезагрузить» организм и возобновить выработку основных видов клеток крови.



Впереди Лёшу ждал непростой путь восстановления. Чтобы справиться с возникшими после пересадки осложнениями, ему нужна была баллонная инфузионная система. На помощь тогда пришли благотворители. Благодаря этой поддержке, организм мальчика справился с осложнениями и вышел в ремиссию.



«К сожалению, в октябре 2022 года у Лёши случился рецидив. Нам назначили высокодозную химиотерапию, которая не принесла нужных результатов. Победить болезнь нам помог лекарственный препарат "Биспонса". В феврале мы прилетели на обследование в клинику им. Р. М. Горбачёвой . У Лёши взяли пункцию, благодаря которой удалось установить, что донорский костный мозг работает!» — рассказывает Олеся.

Для закрепления достигнутого результата мальчику провели доливку донорских лимфоцитов, из-за чего через месяц появились первые признаки реакции «трансплантат против хозяина», осложнения затронули кожу.



Справляться с ними помогает лекарственный препарат «Джакави». Врачи отметили хорошее самочувствие Лёши и приняли решение продлить приём лекарства ещё на три месяца. Однако получить его в короткие сроки невозможно, а ждать нет времени.



«В поздний посттрансплантационный период у Алексея развилась иммунная реакция на фоне проведения иммунноадаптивного лечения. Для снижения интенсивности и контроля иммунной реакции необходим приём препарата "Джакави". Он положительно сказывается на самочувствии Алексея, можно отметить регресс проявлений реакции "трансплантат против хозяина". Сейчас Лёша находится на дневном стационаре в клинике им. Р. М. Горбачёвой . Состояние пациента позволяет отпустить его домой под наблюдение врачей по месту жительства. Приём препарата Алексею важно при этом продолжить. Однако в короткие сроки осуществить закупку лекарства проблематично. Поэтому необходима помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Елена Добровольская.

