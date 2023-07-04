Дагестан «потрясло». А в Баку люди боятся заходить в дома

Жители Дагестана ощутили землетрясение магнитудой 5,9 — оно произошло в ста километрах от Дербента в сторону Азербайджана. О разрушениях не сообщалось, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике.



В ведомстве уточнили, что толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря, а землетрясение произошло на глубине 10 километров. Тем временем, жители Баку выходят из домов и боятся возвращаться — опасаются новых подземных толчков, которые там ощущались тоже.

О землетрясении магнитудой 5,4 у побережья Азербайджана сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Позже Республиканская сейсмологическая служба сообщила о магнитуде 5,7.