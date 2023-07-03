В подмосковных Химках на 1000 «квадратах» горят лакокрасочные материалы на складе

В микрорайоне Сходня в подмосковном городе Химки — крупный пожар. Там на площади 1000 квадратных метров горит склад, сообщает 3 июля MSK1.RU.
По данным
О пострадавших не сообщалось.
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В микрорайоне Сходня в подмосковном городе Химки — крупный пожар. Там на площади 1000 квадратных метров горит склад, сообщает 3 июля MSK1.RU.
По данным
О пострадавших не сообщалось.
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24 марта 2023, 09:35
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