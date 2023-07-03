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    В подмосковных Химках на 1000 «квадратах» горят лакокрасочные материалы на складе

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    3 комментария

    В микрорайоне Сходня в подмосковном городе Химки — крупный пожар. Там на площади 1000 квадратных метров горит склад, сообщает 3 июля MSK1.RU.

    t.me / dtp777

    По данным ГУ МЧС по региону, горят лакокрасочные материалы на улице Некрасова, 2. По этому адресу находится промзона, там есть в том числе офисы компаний, которые занимаются покраской: одна — стеклянных флаконов, другая — пиломатериалов.

    О пострадавших не сообщалось.

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    Комментарии 3

    Гость03 Июл 2023 в 23:14
    А ведь красиво горит
    +0−0
    Гость03 Июл 2023 в 23:01
    О как.
    +0−0
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