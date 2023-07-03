Машина въехала в пункт выдачи Wildberries и сбила мужчину с коляской в Подмосковье

В подмосковном городе Воскресенск автомобиль врезался в пункт выдачи крупного маркетплейса и сбил мужчину с детской коляской. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, авария произошла около половины шестого вечера два дня назад. Kia Sorento врезалась в здание на Ивановской улице. Ребенок не пострадал, а мужчину госпитализировали с закрытым переломом ноги. На кадрах с камеры наблюдения видно, как от удара человек, который стоял у входа, отлетает в помещение и падает, в двери разбивается стекло.