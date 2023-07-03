    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    6 м/с, ю-з

    749мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.33eur97.26

    Машина въехала в пункт выдачи Wildberries и сбила мужчину с коляской в Подмосковье

    379
    1 комментарий

    В подмосковном городе Воскресенск автомобиль врезался в пункт выдачи крупного маркетплейса и сбил мужчину с детской коляской. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

    По данным ведомства, авария произошла около половины шестого вечера два дня назад. Kia Sorento врезалась в здание на Ивановской улице. Ребенок не пострадал, а мужчину госпитализировали с закрытым переломом ноги. На кадрах с камеры наблюдения видно, как от удара человек, который стоял у входа, отлетает в помещение и падает, в двери разбивается стекло.

    Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

    Полиция ведет проверку, ситуация на контроле прокуратуры. По данным СМИ, речь идет о маркетплейсе Wildberries.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПАвтомобиль врезался в дом
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость03 Июл 2023 в 20:47
    Доставка до двери.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close