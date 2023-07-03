Баскетболистки из Петербурга заставили плакать своего тренера, победив на чемпионате России 3х3

Трогательным получился финал женского чемпионата России по баскетболу 3х3 между командами COP-Petersburg и «Самара», который проходил в Перми. Петербурженки выиграли со счетом 16:10.



На последних секундах, понимая, что победа уже никуда не уйдет главный тренер Ирина Плешакова еле сдерживала слезы. Когда финальный свисток прозвучал, она окончательно заплакала от счастья.