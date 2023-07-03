    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    6 м/с, ю-з

    749мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.33eur97.26

    Баскетболистки из Петербурга заставили плакать своего тренера, победив на чемпионате России 3х3

    1324
    5 комментариев

    Трогательным получился финал женского чемпионата России по баскетболу 3х3 между командами COP-Petersburg и «Самара», который проходил в Перми. Петербурженки выиграли со счетом 16:10.

    На последних секундах, понимая, что победа уже никуда не уйдет главный тренер Ирина Плешакова еле сдерживала слезы. Когда финальный свисток прозвучал, она окончательно заплакала от счастья.

    предоставлено РФС

    В составе COP-Petersburg чемпионками стали Майра Сергазинова (7 очков в финальном матче), Мария Яцемирская (5), Даная Белькович (4), Анастасия Рыкова (0).

    У «Самары» серебряные медали выиграли Кристина Евсейчева (6), Анастасия Ушкалова (2), Яна Митрофанова (2), Ирина Архипова (0).

    Для команды COP-Petersburg это третий титул чемпионок России подряд. Все три года командой руководит Ирина Плешакова, однако только в этот раз ее признали лучшим тренером турнира.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close