Баскетболистки из Петербурга заставили плакать своего тренера, победив на чемпионате России 3х3

Трогательным получился финал женского чемпионата России по баскетболу 3х3 между командами COP-Petersburg и «Самара», который проходил в Перми. Петербурженки выиграли со счетом 16:10.
На последних секундах, понимая, что победа уже никуда не уйдет главный тренер Ирина Плешакова еле сдерживала слезы. Когда финальный свисток прозвучал, она окончательно заплакала от счастья.
предоставлено РФС
В составе COP-Petersburg чемпионками стали Майра Сергазинова (7 очков в финальном матче), Мария Яцемирская (5), Даная Белькович (4), Анастасия Рыкова (0).
У «Самары» серебряные медали выиграли Кристина Евсейчева (6), Анастасия Ушкалова (2), Яна Митрофанова (2), Ирина Архипова (0).
Для команды COP-Petersburg это третий титул чемпионок России подряд. Все три года командой руководит Ирина Плешакова, однако только в этот раз ее признали лучшим тренером турнира.